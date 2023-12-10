Амен Томпсон вернется на паркет в понедельник против «Сан-Антонио». 4-й номер драфта пропустил 5 недель из-за травмы

Теги Хьюстон НБА G-лига Амен Томпсон Баскетбол

«Рокетс» вызвали легкого форварда Амена Томпсона из G-лиги, сообщает обозреватель Адам Сполэйн.

Ожидается, что баскетболист вернется на паркет в домашней игре с «Сан-Антонио» в понедельник.

4-й номер драфта вылетел в начале ноября с растяжением связок голеностопа.

6 декабря, в первой игре после возвращения в строй за «Рио Гранде» в Лиге развития Томпсон набрал 29 очков, 16 подборов, 11 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.

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1 комментарий
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поболеть надо за аминчика. может 20 минут удока найдет ему где нибудь вот тогда и посмотрим. монти осара только убивает пока что
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