Амен Томпсон вернется на паркет в понедельник против «Сан-Антонио». 4-й номер драфта пропустил 5 недель из-за травмы

«Рокетс» вызвали легкого форварда из G-лиги, сообщает обозреватель Адам Сполэйн.

Ожидается, что баскетболист вернется на паркет в домашней игре с «Сан-Антонио» в понедельник.

4-й номер драфта вылетел в начале ноября с растяжением связок голеностопа.

6 декабря, в первой игре после возвращения в строй за «Рио Гранде» в Лиге развития Томпсон набрал 29 очков, 16 подборов, 11 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.