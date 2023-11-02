Амен Томпсон получил растяжение связок голеностопного сустава

Теги Хьюстон НБА Баскетбол

Новичок «Хьюстона» Амен Томпсон получил растяжение связок правого голеностопного сустава 2-й степени.

20-летний атакующий защитник травмировался во время вчерашнего матча против «Шарлотт» (128:119). По словам Брайана Бэрфилда из Rockets Wire, игрок покинул арену на костылях.

Томпсон получил аналогичную травму в июле во время летней лиги НБА. Тогда срок восстановления составил от двух до четырех недель.

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Он пришел к этому позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее

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