Форвард « » отдал должное новичкам НБА Амену Томпсону (« ») и Осару Томпсон (« »), а также Виктору Вембаньяме (« »).

Грин похвалил их за то, что они не ленятся отрабатывать в защите.

«В этом году в НБА появились шикарные новички. Братья Томпсоны и Вембаньяма усложнят мне задачу попадания в защитные пятерки, посмотрите, как они отрабатывают на своей половине.

И я рад видеть это. Рад тому, что молодые ребята приняли этот вызов и играют в защите. Так много людей приходит в эту лигу, чтобы набирать очки, но это неправильный подход. Рад видеть, что хотя бы эти парни пришли с правильным настроем», – считает Грин.