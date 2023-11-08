Дрэймонд Грин: «Братья Томпсоны и Вембаньяма усложнят мне задачу попадания в защитные пятерки»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отдал должное новичкам НБА Амену Томпсону («Хьюстон») и Осару Томпсон («Детройт»), а также Виктору Вембаньяме («Сан-Антонио»).
Грин похвалил их за то, что они не ленятся отрабатывать в защите.
«В этом году в НБА появились шикарные новички. Братья Томпсоны и Вембаньяма усложнят мне задачу попадания в защитные пятерки, посмотрите, как они отрабатывают на своей половине.
И я рад видеть это. Рад тому, что молодые ребята приняли этот вызов и играют в защите. Так много людей приходит в эту лигу, чтобы набирать очки, но это неправильный подход. Рад видеть, что хотя бы эти парни пришли с правильным настроем», – считает Грин.
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