Дрэймонд Грин: «Братья Томпсоны и Вембаньяма усложнят мне задачу попадания в защитные пятерки»

Теги Детройт Голден Стэйт Хьюстон Сан-Антонио НБА Дрэймонд Грин Виктор Вембаньяма Амен Томпсон Осар Томпсон Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отдал должное новичкам НБА Амену Томпсону («Хьюстон») и Осару Томпсон («Детройт»), а также Виктору Вембаньяме («Сан-Антонио»).

Грин похвалил их за то, что они не ленятся отрабатывать в защите.

«В этом году в НБА появились шикарные новички. Братья Томпсоны и Вембаньяма усложнят мне задачу попадания в защитные пятерки, посмотрите, как они отрабатывают на своей половине.

И я рад видеть это. Рад тому, что молодые ребята приняли этот вызов и играют в защите. Так много людей приходит в эту лигу, чтобы набирать очки, но это неправильный подход. Рад видеть, что хотя бы эти парни пришли с правильным настроем», – считает Грин.

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2 комментария

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Александр Быстров
на каждого Томпсона и Вемби приходят по несколько Томасов и Пулов, Дрей прав
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boller_73
Витек как Данкан может прописаться в защитных пятёрках на долгие годы
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