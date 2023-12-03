Чемпионат Франции. «Виллербан» встретится с «Метрополитаном», «Монако» – с «Парижем»
В воскресенье, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.
«Виллербан» встретится с «Метрополитаном», «Монако» – с «Парижем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 декабря, 16.30, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 3 декабря, 18.30, «Астробаль»
- Дата проведения
- 3 декабря, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Положение команд: Монако – 12-1, Париж – 10-3, Виллербан – 10-4, Бурк – 9-5, Нанси – 8-6, Ле-Портель – 8-6, Нантер – 8-6, Лимож – 7-7, Страсбур – 7-7, Сен-Кантен – 6-7, Ле-Ман – 6-8, Элан Шалон – 6-8, Шоле – 6-8, Дижон – 6-8, Роанн – 5-9, Блуа – 5-9, Гравлин-Дюнкерк – 3-11, Метрополитан – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.