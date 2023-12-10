Энтони Дэвис провел 3-ю игру в карьере с 40 очками, 20 подборами и 2 блок-шотами и сравнялся с Макаду, Абдул-Джаббаром и Мэлоуном
«Лейкерс» справились с «Индианой» (123:109) в финале внутрисезонного турнира и стали обладателями «Кубка НБА».
Центровой Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи и набрал 41 очко, сделал 20 подборов, 5 передач и 4 блок-шота.
Как информирует StatMamba, это третья игра в карьере Дэвиса с 40 и более очками, 20 подборами и 2 блок-шотами.
Дэвис поднялся на первое место в истории и делит его с Бобом Макаду, Каримом Абдул-Джаббаром и Мозесом Мэлоуном (у всех по 3 таких матча).