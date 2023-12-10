Леброн получил 14 голосов из 20, обозреватель «Индианы» выбрал Халибертона в качестве MVP

Теги Леброн Джеймс Индиана Лейкерс НБА Энтони Дэвис Тайриз Халибертон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

НБА опубликовала результаты голосования за MVP внутрисезонного турнира.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил 14 голосов из 20 по итогам опроса журналистов и 3 из 5 по итогам опроса болельщиков.

Центровой Энтони Дэвис был выбран самым ценным игроком турнира пятью представителями СМИ, а обозреватель «Индианы» Дастин Доприак поддержал разыгрывающего команды Тайриза Халибертона.

Показатели 38-летнего Джеймса составили в среднем 26,4 очка, 7,9 подбора и 7,6 передачи при 56,8% с игры и 60,1% из-за дуги.

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7 комментариев
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заслужено, стабильно
+8
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+8
Всё по делу. Леброн уже не тот. Леброн - старый... Ага. Идите досыпайте, мамкины эксперты... Легенда, продолжай!
+8
-1
+7
60% из-за дуги. С такой игрок можно и 5 гайку получить
+3
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Ответ vzi
Финал Дэвис сделал.
Именно в этом матче Дэвис был лучшим, да. Но по ходу всего турнира, Леброн тащил всех и вся.
+3
0
+3
Ответ Тёма Тёма
Именно в этом матче Дэвис был лучшим, да. Но по ходу всего турнира, Леброн тащил всех и вся.
Всё верно вы написали - Дэвис тащил в финале, но без Леброна этого финала и не было бы, на всей дистанции турнира он играл стабильно и уверенно и давал импакт, необходимый для побед
+1
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+1
Финал Дэвис сделал.
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