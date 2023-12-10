Леброн получил 14 голосов из 20, обозреватель «Индианы» выбрал Халибертона в качестве MVP
НБА опубликовала результаты голосования за MVP внутрисезонного турнира.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил 14 голосов из 20 по итогам опроса журналистов и 3 из 5 по итогам опроса болельщиков.
Центровой Энтони Дэвис был выбран самым ценным игроком турнира пятью представителями СМИ, а обозреватель «Индианы» Дастин Доприак поддержал разыгрывающего команды Тайриза Халибертона.
Показатели 38-летнего Джеймса составили в среднем 26,4 очка, 7,9 подбора и 7,6 передачи при 56,8% с игры и 60,1% из-за дуги.