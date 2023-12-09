Эмил Райкович: «Зенит» в последних турах показывает очень хороший баскетбол»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович накануне домашнего матча против « » отметил, что соперник восстановился от травм и в последних турах показывают хороший баскетбол.

«Зенит» – хорошо нам знакомый соперник, у них по-настоящему «глубокий» состав с качественными игроками. Они начали сезон со множеством травм, но теперь наконец-то вернули в строй большую часть игроков, и в последних турах показывают очень хороший баскетбол.

Для нас будет важно хорошо играть в защите при пик-н-роллах, ограничивать их созидание и контролировать подбор. Думаю, мы в хорошем ритме, поэтому постараемся защитить свою площадку и укрепить лидерство в турнирной таблице.

Также думаю, что нас ждет очень интересная игра, и у нас в «Мегаспорте» будет много болельщиков, которые придадут нам дополнительную энергию», – сказал Райкович.