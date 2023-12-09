Эмил Райкович: «Зенит» в последних турах показывает очень хороший баскетбол»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович накануне домашнего матча против «Зенита» отметил, что соперник восстановился от травм и в последних турах показывают хороший баскетбол.

«Зенит» – хорошо нам знакомый соперник, у них по-настоящему «глубокий» состав с качественными игроками. Они начали сезон со множеством травм, но теперь наконец-то вернули в строй большую часть игроков, и в последних турах показывают очень хороший баскетбол.

Для нас будет важно хорошо играть в защите при пик-н-роллах, ограничивать их созидание и контролировать подбор. Думаю, мы в хорошем ритме, поэтому постараемся защитить свою площадку и укрепить лидерство в турнирной таблице.

Также думаю, что нас ждет очень интересная игра, и у нас в «Мегаспорте» будет много болельщиков, которые придадут нам дополнительную энергию», – сказал Райкович.

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