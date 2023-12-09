Тайриз Халибертон перечислил 11 игроков, выбранных на драфте до него

Теги Индиана НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон в интервью Рэйчел Николс перечислил всех 11 игроков, которые были выбраны на драфте-2020 до него.

«Легко, без вопросов. Энтони Эдвардс под первым пиком был выбран «Тимбервулвс», Джеймс Уайзмен – «Уорриорз», Ламело Болл – «Хорнетс», Патрик Уильямс – «Буллс», Айзек Окоро – «Кэвс», Оньека Оконгву – под шестым номером в «Хоукс», Киллиан Хэйс – «Пистонс», Оби Топпин – «Никс», Дени Авдия – «Уизардс», Джейлен Смит – «Санз», Девин Васселл – «Сперс».

Двое из этих парней теперь мои партнеры по команды», – сказал Халибертон.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну тут их не так и много, и было это недавно. Вроде Дрэймонд всех 34 человек называл со своего драфта - это впечатляет
+4
0
+4
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий