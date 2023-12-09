Тайриз Халибертон перечислил 11 игроков, выбранных на драфте до него

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон в интервью Рэйчел Николс перечислил всех 11 игроков, которые были выбраны на драфте-2020 до него.

«Легко, без вопросов. Энтони Эдвардс под первым пиком был выбран «Тимбервулвс», Джеймс Уайзмен – «Уорриорз», Ламело Болл – «Хорнетс», Патрик Уильямс – «Буллс», Айзек Окоро – «Кэвс», Оньека Оконгву – под шестым номером в «Хоукс», Киллиан Хэйс – «Пистонс», Оби Топпин – «Никс», Дени Авдия – «Уизардс», Джейлен Смит – «Санз», Девин Васселл – «Сперс».

Двое из этих парней теперь мои партнеры по команды», – сказал Халибертон.