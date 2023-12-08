Зак Лоу: «Вы в праве считать обмен Халибертона на Сабониса «взаимовыгодным», но «Индиана» его выиграла»

Теги Индиана Сакраменто НБА Домантас Сабонис Тайриз Халибертон Зак Лоу Баскетбол

Эксперт ESPN Зак Лоу назвал Тайриза Халибертона из «Индианы» лучшим разыгрывающим в НБА.

«Халибертон лучший разыгрывающий в НБА по игре в пик-н-ролле. Он претендент на звание MVP, кандидат в 1-ю символическую пятерку.

Если хотите, можете рассматривать этот обмен [с Сабонисом] как «взаимовыгодный», но «Пэйсерс» выиграли его», – заявил Лоу в эфире своего подкаста.

Халибертон в 18 матчах сезона набирает в среднем 26,9 очка, 12,1 передачи, 3,4 подбора и перехват при 52,5% с игры, 44,1% из-за дуги (8,9 попытки)и 88,4% с линии.

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1 комментарий
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По-моему Фокс не хуже. А в защите лучше. Кого-то из них нужно было менять. Поэтому обмен Тайриза на Сабониса практически идеален для Сакраменто.
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