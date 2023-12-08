Зак Лоу: «Вы в праве считать обмен Халибертона на Сабониса «взаимовыгодным», но «Индиана» его выиграла»

Эксперт ESPN Зак Лоу назвал из «Индианы» лучшим разыгрывающим в .

«Халибертон лучший разыгрывающий в НБА по игре в пик-н-ролле. Он претендент на звание MVP, кандидат в 1-ю символическую пятерку.

Если хотите, можете рассматривать этот обмен [с ] как «взаимовыгодный», но «Пэйсерс» выиграли его», – заявил Лоу в эфире своего подкаста.

Халибертон в 18 матчах сезона набирает в среднем 26,9 очка, 12,1 передачи, 3,4 подбора и перехват при 52,5% с игры, 44,1% из-за дуги (8,9 попытки)и 88,4% с линии.