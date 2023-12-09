Рик Карлайл: «Леброн Джеймс все еще в расцвете сил»

Теги Леброн Джеймс Индиана Рик Карлайл Лейкерс НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл накануне финального матча внутрисезонного турнира высоко оценил выступление 38-летнего форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Он все еще в расцвете сил. Вчера я смотрел на игру этого парня, и это было феноменально.

Он единственный игрок в истории НБА, который был и самым молодым игроком в лиге, и самым возрастным игроком в лиге. Это, очевидно, говорит об удивительном долголетии и, в его случае, о величии. Он лучший бомбардир всех времен.

Если бы существовала гора Рашмор НБА, то он был бы одним из парней на этой горе. Вот с чем нам придется столкнуться завтра», – сказал Карлайл.

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