Рик Карлайл: «Леброн Джеймс все еще в расцвете сил»

Главный тренер «Индианы» накануне финального матча внутрисезонного турнира высоко оценил выступление 38-летнего форварда « » .

«Он все еще в расцвете сил. Вчера я смотрел на игру этого парня, и это было феноменально.

Он единственный игрок в истории НБА, который был и самым молодым игроком в лиге, и самым возрастным игроком в лиге. Это, очевидно, говорит об удивительном долголетии и, в его случае, о величии. Он лучший бомбардир всех времен.

Если бы существовала гора Рашмор НБА, то он был бы одним из парней на этой горе. Вот с чем нам придется столкнуться завтра», – сказал Карлайл.