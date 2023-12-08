Джоэл Эмбиид обошел Николу Йокича и поднялся на первую строчку в гонке за MVP

Теги Леброн Джеймс НБА Кевин Дюрэнт Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Девин Букер Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Тайриз Халибертон Баскетбол

НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.

Центровой «Филадельфии» и действующий самый ценный игрок лиги Джоэл Эмбиид обошел чемпиона-2023 Николу Йокича («Денвер») и поднялся на первую строчку.

Гонка за MVP-2024 от НБА:

1. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»; на прошлой неделе – 2)

2. Никола Йокич («Денвер»; 1)

3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)

4. Лука Дончич («Даллас»; 4)

5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 5)

6. Тайриз Халибертон («Индиана»; 6)

7. Джейсон Тейтум («Бостон»; 7)

8. Кевин Дюрэнт («Финикс»; 8)

9. Леброн Джеймс («Лейкерс»; 10)

10. Девин Букер («Финикс»; –)

17 комментариев
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Мда уж. Человек идет первым по очкам , ассистам , подборам, набирает мегацифры, и после одной не очень игры опускается на 2 место. Эмбид очень импонирует, но Никола вообще на другой планете
Просто вдумайтесь насколько хорош Никола, что он набрав трипл дабл с хорошими цифрами , опустился на 2 место. Короче он не только трипл даблы должен штамповать, но и реализовывать 75% с игры )))
+11
-2
+9
То есть, я правильно понял, Джокер проведя ОДНУ неудачную игру и то с триплом слетел с первого места , когда Эмбид пропустил несколько матчей , набросал 50 и опа на первое место? Жуть.
+9
-1
+8
джонни депп, леонардо ди каприо, бред питт и дмитрий харатьян в фильме какого хрена здесь делает харатьян. это вопрос о букере))
+2
0
+2
А когда настанет время выйти против Йокича на площадку наш камерунский друг опять сольется.
Как уже слился в этом сезоне сыграть в гостях с лидерами конференций Бостоном и Миннисотой. Зато как только представляется возможность пофармить на нулевом Вашингтоне, он тут как тут.
Как хорошо, что ПО снова все расставит на места
+2
0
+2
Вот она, цена неудачной игры с Клипперс, а Джоэл как раз 50 набил с Вашингтоном
+2
-1
+1
Ответ Jazzzz
В этом году не дадут, потому что в прошлом наныл😂
Ну он понял, какой подарок ему в том году сделали. Поэтому чел начал судорожно передачи раздавать, что бы у него красовались не только очки, из которых 10-15 штрафных, но и 7-8 передач. Вот только это так выглядит забавно и наиграно. То, чем должен заниматься Макси, он у него забирает. Просто вдуматься, при почти одинаковом геймплее, у Йокича на 6-7 штрафных меньше по сезону. Пока один незаслуженно берет мвп, второй заслуженно забирает МВП финала и сам кубок.
+3
-2
+1
Каким макаром Тейтум и Яннис выше Леброна? Особенно первый
+1
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Странно присутствие Букера в списке - провел всего 12 матчей в сезоне и команда только на 7 месте в конфе.
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Мне так кажется, если Тайриз проведет весь сезон на таком уровне, у него будут высокие шансы на мвп
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Справедливо, что обошел, но Леброн должен быть на первом сейчас!
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0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ShowTime.
😄😄 хейтить эмбиида тоже не надо , он заслужил свою статуэтку как по мне
Согласен
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ lecterkillhomyak
Каким макаром Тейтум и Яннис выше Леброна? Особенно первый
Бред, Леброн на первом должен быть!
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