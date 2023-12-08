Джоэл Эмбиид обошел Николу Йокича и поднялся на первую строчку в гонке за MVP

НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.

Центровой «Филадельфии» и действующий самый ценный игрок лиги Джоэл Эмбиид обошел чемпиона-2023 («Денвер») и поднялся на первую строчку.

Гонка за MVP-2024 от :

1. («Филадельфия»; на прошлой неделе – 2)

2. Никола Йокич («Денвер»; 1)

3. Шэй Гилджес- («Оклахома»; 3)

4. («Даллас»; 4)

5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 5)

6. Тайриз Халибертон («Индиана»; 6)

7. Джейсон Тейтум («Бостон»; 7)

8. Кевин Дюрэнт («Финикс»; 8)

9. Леброн Джеймс («Лейкерс»; 10)

10. Девин Букер («Финикс»; –)