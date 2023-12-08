Джоэл Эмбиид обошел Николу Йокича и поднялся на первую строчку в гонке за MVP
НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.
Центровой «Филадельфии» и действующий самый ценный игрок лиги Джоэл Эмбиид обошел чемпиона-2023 Николу Йокича («Денвер») и поднялся на первую строчку.
Гонка за MVP-2024 от НБА:
1. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»; на прошлой неделе – 2)
2. Никола Йокич («Денвер»; 1)
3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)
4. Лука Дончич («Даллас»; 4)
5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 5)
6. Тайриз Халибертон («Индиана»; 6)
7. Джейсон Тейтум («Бостон»; 7)
8. Кевин Дюрэнт («Финикс»; 8)
9. Леброн Джеймс («Лейкерс»; 10)
10. Девин Букер («Финикс»; –)
Просто вдумайтесь насколько хорош Никола, что он набрав трипл дабл с хорошими цифрами , опустился на 2 место. Короче он не только трипл даблы должен штамповать, но и реализовывать 75% с игры )))
Как уже слился в этом сезоне сыграть в гостях с лидерами конференций Бостоном и Миннисотой. Зато как только представляется возможность пофармить на нулевом Вашингтоне, он тут как тут.
Как хорошо, что ПО снова все расставит на места