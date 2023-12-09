«Сперс» потерпели 16-е поражение подряд и повторили антирекорд клуба

« » в пятницу проиграл дома « » со счетом 112:121, потерпев 16-е поражение подряд.

«Сперс» повторили клубный антирекорд, который состоялся по ходу прошлого сезона.

Последнюю на сегодняшний день победу техасцы одержали 2 ноября во встрече с «Финиксом».

С результатом 3-18 «Сперс» идут последними на Западе.