«Сперс» потерпели 16-е поражение подряд и повторили антирекорд клуба
«Сан-Антонио» в пятницу проиграл дома «Чикаго» со счетом 112:121, потерпев 16-е поражение подряд.
«Сперс» повторили клубный антирекорд, который состоялся по ходу прошлого сезона.
Последнюю на сегодняшний день победу техасцы одержали 2 ноября во встрече с «Финиксом».
С результатом 3-18 «Сперс» идут последними на Западе.
САС 2023/2024 - 9-73?
Ну до этого вряд ли дойдёт, но Попович скорее всего обновит личный антирекорд прошлого сезона (17 побед в сезоне 1996/1997)