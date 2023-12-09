«Сперс» потерпели 16-е поражение подряд и повторили антирекорд клуба

Теги Чикаго Сан-Антонио НБА Баскетбол

«Сан-Антонио» в пятницу проиграл дома «Чикаго» со счетом 112:121, потерпев 16-е поражение подряд.

«Сперс» повторили клубный антирекорд, который состоялся по ходу прошлого сезона. 

Последнюю на сегодняшний день победу техасцы одержали 2 ноября во встрече с «Финиксом».

С результатом 3-18 «Сперс» идут последними на Западе.

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4 комментария
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ГС 2015/2016 сделали 73-9
САС 2023/2024 - 9-73?
Ну до этого вряд ли дойдёт, но Попович скорее всего обновит личный антирекорд прошлого сезона (17 побед в сезоне 1996/1997)
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Дальше идут матчи с Хьюстоном, дважды с ЛАЛ, Пеликанами, Милуоки. Такое ощущение, что серия поражений будет более 20.
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Ответ xQcoW
У Сперс симпатичная команда, особенно после прихода Вембы. Жаль, что им приходится терпеть старого маразматика. Очевидно, что его идеи давно устарели. Как только Попович уйдет, Сперс должны сразу прибавить и может даже начнёт снова в плей-офф выходить. Ну а пока надо потерпеть еще немного, подождать пока дед попозортся на старости лет
при всей шикарности баскетветки иногда приходится терпеть коменты таких знатоков)
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