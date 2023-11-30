Впервые за 45 лет «Чикаго» и «Сан-Антонио» встретятся больше двух раз за регулярку

Впервые за почти 45 лет « » и « » сойдутся больше двух раз за регулярный чемпионат.

Это стало возможно из-за внутрисезонного турнира. На следующей неделе все команды проведут две игры (кроме финалистов) – расписание было изменено по итогам группового этапа. И «Сперс», и «Буллс» заняли последние места с результатом 0-4 и, таким образом, встретятся 8 декабря в AT&T Center.

Последний раз команды трижды встречались в сезоне-1978/79. После этого у них было 3 сезона с лишь одной очной встречей: в 1999 году, в 2011/12 и 2019/20.