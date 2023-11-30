Впервые за 45 лет «Чикаго» и «Сан-Антонио» встретятся больше двух раз за регулярку
Впервые за почти 45 лет «Сан-Антонио» и «Чикаго» сойдутся больше двух раз за регулярный чемпионат.
Это стало возможно из-за внутрисезонного турнира. На следующей неделе все команды НБА проведут две игры (кроме финалистов) – расписание было изменено по итогам группового этапа. И «Сперс», и «Буллс» заняли последние места с результатом 0-4 и, таким образом, встретятся 8 декабря в AT&T Center.
Последний раз команды трижды встречались в сезоне-1978/79. После этого у них было 3 сезона с лишь одной очной встречей: в 1999 году, в 2011/12 и 2019/20.
В сезоне 1978/79 в лиге было всего 22 команды, поэтому чтобы набрать 82 матча, приходилось играть со всеми по 3-4 раза. Таким образом, Чикаго сыграл с 19 командами лиги по 4 раза, а с Бостоном и Сан-Антонио - по 3. Почему ими с ними по 3 - не знаю, видимо особенности расписания. Лига состояла из 4 дивизионов - по 2 в каждой конфе. Бостон и САС играли на Востоке - в Атлантическом и Центральном дивизионе соответственно. А Чикаго играл на Западе. Видимо, при составлении расписания выбиралось по одному оппоненту из каждого дивизиона чужой конфы, с которым ты будешь играть на 1 матч меньше.