Впервые за 45 лет «Чикаго» и «Сан-Антонио» встретятся больше двух раз за регулярку

Теги Чикаго Сан-Антонио НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Впервые за почти 45 лет «Сан-Антонио» и «Чикаго» сойдутся больше двух раз за регулярный чемпионат.

Это стало возможно из-за внутрисезонного турнира. На следующей неделе все команды НБА проведут две игры (кроме финалистов) – расписание было изменено по итогам группового этапа. И «Сперс», и «Буллс» заняли последние места с результатом 0-4 и, таким образом, встретятся 8 декабря в AT&T Center.

Последний раз команды трижды встречались в сезоне-1978/79. После этого у них было 3 сезона с лишь одной очной встречей: в 1999 году, в 2011/12 и 2019/20.

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4 комментария
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Блин, ну новостники. "Последний раз команды трижды встречались в сезоне-1978/79." Здесь же сразу напрашивается вопрос - а в честь чего они играли трижды в том сезоне? А вы вместо ответа на него перечисляете сезоны, где команды встречались по разу. Где логика?

В сезоне 1978/79 в лиге было всего 22 команды, поэтому чтобы набрать 82 матча, приходилось играть со всеми по 3-4 раза. Таким образом, Чикаго сыграл с 19 командами лиги по 4 раза, а с Бостоном и Сан-Антонио - по 3. Почему ими с ними по 3 - не знаю, видимо особенности расписания. Лига состояла из 4 дивизионов - по 2 в каждой конфе. Бостон и САС играли на Востоке - в Атлантическом и Центральном дивизионе соответственно. А Чикаго играл на Западе. Видимо, при составлении расписания выбиралось по одному оппоненту из каждого дивизиона чужой конфы, с которым ты будешь играть на 1 матч меньше.
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Последний раз команды трижды встречались в сезоне-1978/89 - немного затянутый был сезон
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Ответ omega pepega
Последний раз команды трижды встречались в сезоне-1978/89 - немного затянутый был сезон
У многих карьера не такая долгая как этот сезон))
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Так они ж из разных конференций, неужели не получалось перенести или найти соперника по своей конференции? Запад с Востоком играют по две игры, это уже с незапамятных времён, а тут получается, что бардак может быть при подсчёте результатов внутри дивизиона
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