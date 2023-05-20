Бриттни Грайнер сыграла в женской НБА впервые за 579 дней: «Теперь я ценю все немного больше. Завтрашний день не гарантирован»

Теги женская НБА Финикс жен Лос-Анджелес жен Бриттни Грайнер Баскетбол

Звезда женской НБА Бриттни Грайнер в пятницу провела первый за 579 дней матч за «Финикс».

Грайнер, которая отсидела в российской тюрьме почти 10 месяцев, набрала 18 очков, 6 подборов, 4 блок-шота и 2 передачи во встрече с «Лос-Анджелесом» (71:94).

«С учетом того, через что я прошла, сейчас вещи значат для меня немного больше. Так что я хочу стоять в полный рост. Я в буквальном смысле находилась в клетке и не могла стоять так, как мне хотелось.

Возможность услышать национальный гимн своей страны, возможность увидеть свой флаг – и мне хочется встать. При этом я полностью поддерживаю тех, кто не будет вставать, на 100 процентов. Это право каждого американца в нашей великой стране.

Матч звезд в июле? Я хочу быть там. Ограничивать мое игровое время необходимости нет.

Теперь я ценю все немного больше. Кое-что изменилось. Завтрашний день не гарантирован, вы не знаете, чего ждать. Я изменилась, теперь у меня такой подход», – заявила Грайнер.

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14 комментариев

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Misha_Sapunov
Ответ Перстень Уэстбрука
Грайнер и не подозревает как услужила Путинакой власти
как?
+11
-2
+9
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Abuz
Ответ Epicman
Интересно, почему она так говорит, ведь она не в России уже. И будущее у неё есть, и права.
А главное — ширева сколько угодно, можно долбить и не бояться уголовки))))
+10
-5
+5
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Budabuda
Ответ Misha_Sapunov
как?
бут
+2
0
+2
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Budabuda
Ответ Misha_Sapunov
и что с бутом?
он на свободе
+2
0
+2
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moygvsoh 20
А Витя Бутт где сыграл? На кожаной флейте?
0
0
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paster_bibo
Ответ Misha_Sapunov
как?
Ну как то вот так))
+1
-1
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Misha_Sapunov
Ответ Budabuda
он на свободе
и чего делает? она вон старну славит на площадке, а великая цель обмена и развода штатов что?
0
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