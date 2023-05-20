Звезда женской НБА Бриттни Грайнер в пятницу провела первый за 579 дней матч за « ».

Грайнер, которая отсидела в российской тюрьме почти 10 месяцев, набрала 18 очков, 6 подборов, 4 блок-шота и 2 передачи во встрече с « » (71:94).

«С учетом того, через что я прошла, сейчас вещи значат для меня немного больше. Так что я хочу стоять в полный рост. Я в буквальном смысле находилась в клетке и не могла стоять так, как мне хотелось.

Возможность услышать национальный гимн своей страны, возможность увидеть свой флаг – и мне хочется встать. При этом я полностью поддерживаю тех, кто не будет вставать, на 100 процентов. Это право каждого американца в нашей великой стране.

Матч звезд в июле? Я хочу быть там. Ограничивать мое игровое время необходимости нет.

Теперь я ценю все немного больше. Кое-что изменилось. Завтрашний день не гарантирован, вы не знаете, чего ждать. Я изменилась, теперь у меня такой подход», – заявила Грайнер.

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