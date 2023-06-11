Звезда женской НБА Бриттни Грайнер в субботу в аэропорту Далласа «подверглась преследованиям» со стороны человека, которого СМИ описали как «провокатора».

По информации CNN, рано утром « » находился в международном аэропорту Далласа, откуда должен был направиться на следующую игру регулярного чемпионата.

К Грайнер подошел мужчина, который начал кричать о «Торговце смертью» – 8 декабря прошлого года баскетболистка была освобождена из российской тюрьмы в результате обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута, известного под этим прозвищем.

«Конфликт настолько накалился, что мужчину задержали, и к делу подключились правоохранительные органы», – пишет CNN.

Женская НБА выступила с заявлением: «По мере сбора дополнительной информации о сегодняшнем инциденте в аэропорту Далласа нам стало известно, что он был организован одним из провокаторов, судя по его действиям в социальных сетях.

Безопасность Бриттни Грайнер и всех игроков женской НБА – наш главный приоритет. Перед началом сезона мы совместно с «Финиксом» и Грайнер обеспечивали ее безопасность во время поездок, что включало чартерные рейсы на матчи и постоянное сопровождение ее сотрудниками службы безопасности. Мы продолжим неизменно придерживаться самых высоких стандартов безопасности для игроков».

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