Чарльз Баркли принял участие в викторине, пытаясь назвать команды отдельных игроков НБА

Теги НБА Баскетбол - видео Чарльз Баркли Гарретт Темпл Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли принял участие в викторине «За кого он играет».

Баркли показывали отдельных игроков лиги, а он должен был назвать команду, которую они представляют.

Члену Зала славы было предложено назвать команды Ришона Холмса, Джо Инглса, Лонни Уокера, Торри Крэйга и Гарретта Темпла.

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