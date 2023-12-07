Патрик Беверли: «Представьте, если Брон выиграет внутрисезонный турнир. Все равно будет отовсюду: «Этого недостаточно!»

Разыгрывающий «Филадельфии» рассказал, за кого будет болеть в «Финале четырех» внутрисезонного турнира .

«Против кого нельзя болеть, так это против Леброна Джеймса. Представьте, если выиграет внутрисезонный турнир. Все равно будет отовсюду: «Этого недостаточно! Этого недостаточно!» – объяснил Беверли.

«Джордан внутрисезонный турнир не выигрывал...», – пошутил в ответ соведущий Адам Феррон.