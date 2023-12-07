Патрик Беверли: «Представьте, если Брон выиграет внутрисезонный турнир. Все равно будет отовсюду: «Этого недостаточно!»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА Патрик Беверли Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли рассказал, за кого будет болеть в «Финале четырех» внутрисезонного турнира НБА.

«Против кого нельзя болеть, так это против Леброна Джеймса. Представьте, если Брон выиграет внутрисезонный турнир. Все равно будет отовсюду: «Этого недостаточно! Этого недостаточно!» – объяснил Беверли.

«Джордан внутрисезонный турнир не выигрывал...», – пошутил в ответ соведущий Адам Феррон.

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7 комментариев
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Да кто бы ни выиграл. С чего этот титул будет как-то сильно дорого цениться? Приятное дополнение к главному, но и только.
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ну наканецта у леброна каких-то наград будет больше, чем у майка) победить осталось.)
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Смысл в его словах есть
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Хейтерам сейчас очень сложно. Хочется уже заранее объявить турик ерундой, что бы не расстраиваться, если краб выиграет. Так же хочется назвать важным, если краб не победит. И что вот делать, в последний момент что ли решать?
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Ответ ты не прав
Хейтерам сейчас очень сложно. Хочется уже заранее объявить турик ерундой, что бы не расстраиваться, если краб выиграет. Так же хочется назвать важным, если краб не победит. И что вот делать, в последний момент что ли решать?
Турик пока не ерунда, но ценность в его победе околонулевая. Кроме получения денег за победу.
И победа в нем или проигрыш команды никак не скажется на величие Лейброна
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Ответ ты не прав
Хейтерам сейчас очень сложно. Хочется уже заранее объявить турик ерундой, что бы не расстраиваться, если краб выиграет. Так же хочется назвать важным, если краб не победит. И что вот делать, в последний момент что ли решать?
ну так в обратную сторону точно так же можно сказать.
Глоры на низком старте, чтобы провозгласить турик самым важным событием в истории НБА, но пока помалкивают, выжидают.
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