Патрик Беверли: «Представьте, если Брон выиграет внутрисезонный турнир. Все равно будет отовсюду: «Этого недостаточно!»
Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли рассказал, за кого будет болеть в «Финале четырех» внутрисезонного турнира НБА.
«Против кого нельзя болеть, так это против Леброна Джеймса. Представьте, если Брон выиграет внутрисезонный турнир. Все равно будет отовсюду: «Этого недостаточно! Этого недостаточно!» – объяснил Беверли.
«Джордан внутрисезонный турнир не выигрывал...», – пошутил в ответ соведущий Адам Феррон.
И победа в нем или проигрыш команды никак не скажется на величие Лейброна
Глоры на низком старте, чтобы провозгласить турик самым важным событием в истории НБА, но пока помалкивают, выжидают.