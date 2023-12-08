Евролига подтвердила, что судьи пропустили нарушение правила 8 секунд у «Партизана» в концовке игры с «Монако»

представила отчет по работе судей в концовке матча « » – « » (89:85 ОТ).

В отчете говорится, что судьям в числе прочих моментов пришлось принимать решения в шести сложных ситуациях. В четырех из них они оказались правы.

Евролига подтвердила, что судьи пропустили нарушение правила 8 секунд у «Партизана» на последней минуте при «+2» в пользу сербской команды. При этом другая ошибка была в пользу «Монако», когда за 1,2 секунды сфолил на , но не был наказан.

Судейство матча вызвало недовольство у игроков «Монако».