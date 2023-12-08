Евролига подтвердила, что судьи пропустили нарушение правила 8 секунд у «Партизана» в концовке игры с «Монако»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан судьи Донатас Мотеюнас Монако Джордан Лойд Зак Ледэй Баскетбол

Евролига представила отчет по работе судей в концовке матча «Партизан» – «Монако» (89:85 ОТ). 

В отчете говорится, что судьям в числе прочих моментов пришлось принимать решения в шести сложных ситуациях. В четырех из них они оказались правы.

Евролига подтвердила, что судьи пропустили нарушение правила 8 секунд у «Партизана» на последней минуте при «+2» в пользу сербской команды. При этом другая ошибка была в пользу «Монако», когда за 1,2 секунды Джордан Лойд сфолил на Заке Ледэе, но не был наказан.

Судейство матча вызвало недовольство у игроков «Монако».

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