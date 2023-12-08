Евролига подтвердила, что судьи пропустили нарушение правила 8 секунд у «Партизана» в концовке игры с «Монако»
Евролига представила отчет по работе судей в концовке матча «Партизан» – «Монако» (89:85 ОТ).
В отчете говорится, что судьям в числе прочих моментов пришлось принимать решения в шести сложных ситуациях. В четырех из них они оказались правы.
Евролига подтвердила, что судьи пропустили нарушение правила 8 секунд у «Партизана» на последней минуте при «+2» в пользу сербской команды. При этом другая ошибка была в пользу «Монако», когда за 1,2 секунды Джордан Лойд сфолил на Заке Ледэе, но не был наказан.
Судейство матча вызвало недовольство у игроков «Монако».