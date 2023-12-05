Донатас Мотеюнас: «Современные игроки – мягкие, как дети»

Форварду « » не нравится, как молодое поколение игроков ведет себя на площадке и за ее пределами.

«Молодые игроки думают только о том, чтобы набирать очки. Они очень мягкие. Послушайте, в мое время более старший игрок мог зайти в раздевалку и дать тебе пощечину, и никто не говорил ни слова.

Потому что у тебя нет права кричать на старшего игрока или спорить с ним. Современные игроки либо не слушают тренера, либо показывают, что недовольны тем, что их заменили. Если ты недоволен, идешь в конец скамейки запасных и все.

Мой бывший партнер по команде бегал на тренировки. В интервью он говорил, что делал это ради забавы, но на самом деле он не мог позволить себе поездку на тренировку. Сейчас игроков на тренировки возят шоферы, они как дети. При всем уважении. И нам, старшим, приходится приспосабливаться, чтобы общаться с молодыми», – сказал 33-летний литовец