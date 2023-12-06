Донатас Мотеюнас о судействе в матче с «Партизаном»: «Играли впятером против восьмерых. Это позор для Евролиги»
Центровой «Монако» Донатас Мотеюнас раскритиковал судейство в матче Евролиги с «Партизаном» (85:89 ОТ).
На последней минуте при «+2» в пользу сербов судьи не зафиксировали нарушение у игрока «Партизана», когда Мотеюнас бросал из трехсекундной, что вызвало недовольство у игрока.
Взяв подбор за 20,5 секунды до сирены, игроки «Партизана» с трудом перевели его на половину соперника. Как пишет BasketNews, Пи Джей Дозьер все еще владел мячом на своей половине за 12 секунд до конца, что является нарушением правила 8 секунд.
Сразу после того, как Дозьер сделал передачу на Алена Смаилагича, на том сфолил Мотеюнас. За это литовцу выписали неспортивный фол.
«Играли впятером против восьмерых. Да, я действительно сказал это. Позор для Евролиги. Случившееся является крайне неприятным происшествием для Евролиги. Никогда в своей карьере я не говорю о судьях и их плохих решениях, но в нашем матче все эти решения принимались одно за другим.
У нас совсем недавно была домашняя игра, в которой произошла похожая ситуация – мы сообщили о восьми спорных эпизодах, шесть из них оказались ошибками. Мне очень интересно, сколько ошибок будет обнаружено на этот раз. Это позор для турнира. Такое судейство – позор для турнира», – заявил Мотеюнас.
Позже Мотеюнас оставил комментарий о судействе в своем аккаунте в соцсетях: «Кто-то должен пересмотреть эту игру. Слишком много свистков в одну стороны в ключевой момент», – написал он.
Многие игроки «Монако» также критично отозвались о судействе в социальных сетях.