Чарльз Баркли – Бобу Майерсу: «Отдаю должное, ты соскочил с «Титаника» до того, как он пошел ко дну»

Теги Голден Стэйт НБА Чарльз Баркли Боб Майерс Баскетбол

Легендарный игрок НБА, телевизионный эксперт Чарльз Баркли снова подколол «Голден Стэйт».

Баркли пошутил над «Уорриорз» во время эфира матчей 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА, когда обратился к экс-генеральному менеджеру клуба Бобу Майерсу. Тот присоединился к ведущим.

Баркли: Отдаю должное, ты соскочил с «Титаника» до того, как он пошел ко дну.

Майерс: У меня там друзья.

Баркли: Скоро ты их увидишь.

«Голден Стэйт» пока что идет 11-м на Западе (10-11). Майерс покинул клуб в межсезонье-2023.

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3 комментария
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Вовремя предать это не предать, это предвидеть. А вообще закат ГСВ начался, когда Мейерс и Керр полтора часа прессовали Грина, чтобы он извинился перед Дюрантом, а он их послал. Могли поговорить с Дюрантом, выпереть Грина межсезонье, и до сих пор Кеша и Степа были бы контендерами
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+3
- У тебя черный юмор. Сказал бы Майерс лет 30 назад.
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+1
Ответ Cubs-V
- У тебя черный юмор. Сказал бы Майерс лет 30 назад.
Тонко)
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