Чарльз Баркли – Бобу Майерсу: «Отдаю должное, ты соскочил с «Титаника» до того, как он пошел ко дну»
Легендарный игрок НБА, телевизионный эксперт Чарльз Баркли снова подколол «Голден Стэйт».
Баркли пошутил над «Уорриорз» во время эфира матчей 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА, когда обратился к экс-генеральному менеджеру клуба Бобу Майерсу. Тот присоединился к ведущим.
Баркли: Отдаю должное, ты соскочил с «Титаника» до того, как он пошел ко дну.
Майерс: У меня там друзья.
Баркли: Скоро ты их увидишь.
«Голден Стэйт» пока что идет 11-м на Западе (10-11). Майерс покинул клуб в межсезонье-2023.