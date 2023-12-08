Чарльз Баркли – Бобу Майерсу: «Отдаю должное, ты соскочил с «Титаника» до того, как он пошел ко дну»

Легендарный игрок , телевизионный эксперт снова подколол «Голден Стэйт».

Баркли пошутил над «Уорриорз» во время эфира матчей 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА, когда обратился к экс-генеральному менеджеру клуба . Тот присоединился к ведущим.

Баркли: Отдаю должное, ты соскочил с «Титаника» до того, как он пошел ко дну.

Майерс: У меня там друзья.

Баркли: Скоро ты их увидишь.

« » пока что идет 11-м на Западе (10-11). Майерс покинул клуб в межсезонье-2023.