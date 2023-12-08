Стефен Карри: «Слишком рано оценивать наши комбинации и делать вывод, что это не работает»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри считает, что неудачные результаты команды на старте сезона и снижение статистики лидеров не говорят о том, что тактические схемы «воинов» неэффективны.

«Слишком рано оценивать наши комбинации и делать вывод, что это не работает. У нас пока толком и не было отрезков, когда все стабильно выходили бы на площадку. К таким вещам надо привыкнуть, разобраться, что конкретно из этого действенно, а что нет, при каких сочетаниях на площадке. Нам нужно время, чтобы выработать плэйбук, на который мы сможем положиться.

Ритм нашей игры? Я знаю, что пока что он намного меньше привычного. Это стало сюрпризом, потому что мы обычно в лидерах по этому показателю, в Топ-5 точно. Во многом это связано с игрой в защите, где пока нет привычного уровня, много нарушений. У нас пока не получается генерировать быстрое нападение за счет защиты», – рассказал Карри.

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