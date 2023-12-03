Кавай Ленард об игре в защите против Карри в последнем владении: «Просто стараюсь делать все, что в моих силах»

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Стефен Карри Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард после победы над «Голден Стэйт» ответил на вопрос, почему взял на себя Стефена Карри в решающем владении встречи.

«Просто стараюсь делать все, что в моих силах. Он отличный игрок. Может бросить из любой точки площадки. Мои партнеры по команде хорошо отработали, Расс был рядом», – заявил Ленард на пресс-конференции.

Карри в последнем владении сделал скидку в угол на Дрэймонда Грина, который промахнулся из-за дуги.

1 комментарий
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Эх, Какой монстр в защите Кавай был на пике, просто выжигал! Леброн из-за него во многом не досчитался титула в финале 2013-14 года против Спёрс.
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