Кавай Ленард об игре в защите против Карри в последнем владении: «Просто стараюсь делать все, что в моих силах»
Форвард «Клипперс» Кавай Ленард после победы над «Голден Стэйт» ответил на вопрос, почему взял на себя Стефена Карри в решающем владении встречи.
«Просто стараюсь делать все, что в моих силах. Он отличный игрок. Может бросить из любой точки площадки. Мои партнеры по команде хорошо отработали, Расс был рядом», – заявил Ленард на пресс-конференции.
Карри в последнем владении сделал скидку в угол на Дрэймонда Грина, который промахнулся из-за дуги.