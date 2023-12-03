Кавай Ленард об игре в защите против Карри в последнем владении: «Просто стараюсь делать все, что в моих силах»

Форвард « » после победы над « » ответил на вопрос, почему взял на себя в решающем владении встречи.

«Просто стараюсь делать все, что в моих силах. Он отличный игрок. Может бросить из любой точки площадки. Мои партнеры по команде хорошо отработали, был рядом», – заявил Ленард на пресс-конференции.

Карри в последнем владении сделал скидку в угол на Дрэймонда Грина, который промахнулся из-за дуги.