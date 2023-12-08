Тайриз Халибертон: «Для меня очень важна поддержка отца. Проблема в том, что у него есть футболка с моим изображением на рукаве»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон рассказал, что наслаждается активной поддержкой со стороны отца Джона Халибертона во время матчей.
«Есть такое видео с ним, которое мне не забыть, потому что в самом конце он танцует (улыбается).
Проблема в том, что у него есть футболка «Индианы» с моим изображением на рукаве... (улыбается). Для меня очень важна поддержка отца. Он вовлечен в события на площадке, следит за играми с первых рядов, мы успеваем немного пообщаться. Он наслаждается процессом, я наслаждаюсь процессом», – рассказал Халибертон.
Это нормально. Главное дальше не терять реальность.
Индиана пока отличная команда, а Тайриз один из лучших в НБА