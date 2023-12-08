Тайриз Халибертон: «Для меня очень важна поддержка отца. Проблема в том, что у него есть футболка с моим изображением на рукаве»

Теги Индиана НБА болельщики Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон рассказал, что наслаждается активной поддержкой со стороны отца Джона Халибертона во время матчей.

«Есть такое видео с ним, которое мне не забыть, потому что в самом конце он танцует (улыбается).

Проблема в том, что у него есть футболка «Индианы» с моим изображением на рукаве... (улыбается). Для меня очень важна поддержка отца. Он вовлечен в события на площадке, следит за играми с первых рядов, мы успеваем немного пообщаться. Он наслаждается процессом, я наслаждаюсь процессом», – рассказал Халибертон.

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3 комментария
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В прошлом матче было интересно наблюдать: Инди побеждает Бостон, камера направляется на Тайриза, к нему идут брать интервью, и в это время к нему вылетают отец с мамой, радостные. Обнимают его там, целуют, Халибертон аж покраснел и такой "ну батя, ну не надо", было очень забавно и мило)
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Ответ Максим Тарасов
В прошлом матче было интересно наблюдать: Инди побеждает Бостон, камера направляется на Тайриза, к нему идут брать интервью, и в это время к нему вылетают отец с мамой, радостные. Обнимают его там, целуют, Халибертон аж покраснел и такой "ну батя, ну не надо", было очень забавно и мило)
Прям покраснел))
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+2
Халибертана, немного захлестнула волна локального успеха.
Это нормально. Главное дальше не терять реальность.
Индиана пока отличная команда, а Тайриз один из лучших в НБА
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