Разыгрывающий «Индианы» рассказал, что наслаждается активной поддержкой со стороны отца Джона Халибертона во время матчей.

«Есть такое видео с ним, которое мне не забыть, потому что в самом конце он танцует (улыбается).

Проблема в том, что у него есть футболка «Индианы» с моим изображением на рукаве... (улыбается). Для меня очень важна поддержка отца. Он вовлечен в события на площадке, следит за играми с первых рядов, мы успеваем немного пообщаться. Он наслаждается процессом, я наслаждаюсь процессом», – рассказал Халибертон.