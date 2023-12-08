Тайриз Халибертон отпраздновал ключевой 3-очковый в игре с «Бакс» фирменным жестом Лилларда

Теги Индиана Милуоки НБА Баскетбол - видео Дэмиан Лиллард Тайриз Халибертон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон помог команде выйти в финал внутрисезонного турнира НБА.

Во встрече 1/2 финала с «Милуоки» (128:119) Халибертон набрал 27 очков, 7 подборов, 15 передач и 1 блок-шот без единой потери.

В концовке Халибертон исполнил ключевой дальний бросок, после которого «Пэйсерс» повели 122:114, а «Бакс» пришлось взять тайм-аут.

Тайриз отпраздновал попадание фирменным жестом звезды соперника Дэмиана Лилларда «Dame Time», посмотрев на воображаемые часы на руке.

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5 комментариев
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Фига он там чечетку отбивает между ударами мяча ))
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Тайриз конечно очень хорош! Ждём зарубу с Леброном в финале…
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Кринжа навалил
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Ответ Илья Петров
Фига он там чечетку отбивает между ударами мяча ))
Америкэн степ. )
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