Тайриз Халибертон отпраздновал ключевой 3-очковый в игре с «Бакс» фирменным жестом Лилларда
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон помог команде выйти в финал внутрисезонного турнира НБА.
Во встрече 1/2 финала с «Милуоки» (128:119) Халибертон набрал 27 очков, 7 подборов, 15 передач и 1 блок-шот без единой потери.
В концовке Халибертон исполнил ключевой дальний бросок, после которого «Пэйсерс» повели 122:114, а «Бакс» пришлось взять тайм-аут.
Тайриз отпраздновал попадание фирменным жестом звезды соперника Дэмиана Лилларда «Dame Time», посмотрев на воображаемые часы на руке.