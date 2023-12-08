Разыгрывающий «Индианы» помог команде выйти в финал внутрисезонного турнира .

Во встрече 1/2 финала с « » (128:119) Халибертон набрал 27 очков, 7 подборов, 15 передач и 1 блок-шот без единой потери.

В концовке Халибертон исполнил ключевой дальний бросок, после которого «Пэйсерс» повели 122:114, а «Бакс» пришлось взять тайм-аут.

Тайриз отпраздновал попадание фирменным жестом звезды соперника «Dame Time», посмотрев на воображаемые часы на руке.