Чарльз Баркли об игре Халибертона: «Воджнаровски говорит, что Харден требует обмен в «Индиану»

Теги Индиана Клипперс НБА Чарльз Баркли Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Тайриз Халибертон Баскетбол

Легенда НБА, эксперт TNT Чарльз Баркли во время эфира полуфинальных матчей внутрисезонного турнира НБА в шутливой форме отметил удачную игру разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибертона.

Баркли также упомянул Джеймса Хардена из «Клипперс», который за последнее время несколько раз в ультимативной форме ставил вопрос о необходимости смены команды.

«Я тут разговаривал с Воджнаровски. Водж говорит, что Халибертон настолько хорош, что Харден требует обмен в «Индиану», – произнес Баркли.

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6 комментариев
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Харден из будущей легенды, которая в глазах некоторых людей должна была затмить карьеру Д. Уэйда, превратился в локальный мем…
Печально, что никто не усваивает уроки карьеры С. Марбери)
+7
0
+7
Зачем же Хардена в Индианту, нужно Халибёртона в ЛАК, в обмен на Вестбрука(MVP, неоднократного участника МВЗ, рекордсмена по триплдаблам и будущего члена зала славы). Заодно в Индиане наконец-то дадут раскрыться черепашке :)
+6
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+3
И Дюрант !
+3
-3
0
Ахаха хорош!
0
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Ответ TurboMen
Зачем же Хардена в Индианту, нужно Халибёртона в ЛАК, в обмен на Вестбрука(MVP, неоднократного участника МВЗ, рекордсмена по триплдаблам и будущего члена зала славы). Заодно в Индиане наконец-то дадут раскрыться черепашке :)
Придётся дать довесок в пару неплохих парней
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Ответ Лютик
Харден из будущей легенды, которая в глазах некоторых людей должна была затмить карьеру Д. Уэйда, превратился в локальный мем… Печально, что никто не усваивает уроки карьеры С. Марбери)
Ди вообще другой игрок. Системный. С топ защитой и разноплановой игрой в нападении.
Харден это топ скорер, который делал по 10-12 попыток с линии(прикрыли лавочку) и по огромным 23-25 с игры.
Такие долго не живут.
+1
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