Чарльз Баркли об игре Халибертона: «Воджнаровски говорит, что Харден требует обмен в «Индиану»
Легенда НБА, эксперт TNT Чарльз Баркли во время эфира полуфинальных матчей внутрисезонного турнира НБА в шутливой форме отметил удачную игру разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибертона.
Баркли также упомянул Джеймса Хардена из «Клипперс», который за последнее время несколько раз в ультимативной форме ставил вопрос о необходимости смены команды.
«Я тут разговаривал с Воджнаровски. Водж говорит, что Халибертон настолько хорош, что Харден требует обмен в «Индиану», – произнес Баркли.
Печально, что никто не усваивает уроки карьеры С. Марбери)
Харден это топ скорер, который делал по 10-12 попыток с линии(прикрыли лавочку) и по огромным 23-25 с игры.
Такие долго не живут.