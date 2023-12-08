Легенда НБА, эксперт TNT Чарльз Баркли во время эфира полуфинальных матчей внутрисезонного турнира НБА в шутливой форме отметил удачную игру разыгрывающего «Индианы» .

Баркли также упомянул из « », который за последнее время несколько раз в ультимативной форме ставил вопрос о необходимости смены команды.

«Я тут разговаривал с . Водж говорит, что Халибертон настолько хорош, что Харден требует обмен в «Индиану», – произнес Баркли.