Разыгрывающий « » отреагировал на действия коллеги по амплуа из «Индианы» в концовке матча между командами в 1/2 финала внутрисезонного турнира.

Халибертон отпраздновал ключевой 3-очковый фирменным жестом Лилларда.

«Нужно быть готовым к такому, нужно принимать такие вещи. Сколько раз я проделывал это с другими людьми, так что не могу расстраиваться и злиться, когда подобное делает кто-то другой. Считаю также, что это знак уважения и признания, знание соперником моей истории и того, что я делаю. В общем, я как бы не возражал против этого. Он это сделал, окей.

Я также знаю, что, когда у вас наступает такой вот классный момент, лучше быть осторожнее и скромнее. Ведь никогда не знаешь, как повернется ситуация в следующий раз. Возможно, она повернется против вас.

Я уважаю это. Не думаю… После игры мы пожали друг другу руки. Меня это не тронуло, не вывело из равновесия», – сказал Лиллард.