Дэмиан Лиллард о праздновании Халибертона: «После игры мы пожали друг другу руки. Меня это не тронуло»

Теги Индиана Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Тайриз Халибертон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард отреагировал на действия коллеги по амплуа из «Индианы» Тайриза Халибертона в концовке матча между командами в 1/2 финала внутрисезонного турнира.

Халибертон отпраздновал ключевой 3-очковый фирменным жестом Лилларда.

«Нужно быть готовым к такому, нужно принимать такие вещи. Сколько раз я проделывал это с другими людьми, так что не могу расстраиваться и злиться, когда подобное делает кто-то другой. Считаю также, что это знак уважения и признания, знание соперником моей истории и того, что я делаю. В общем, я как бы не возражал против этого. Он это сделал, окей.

Я также знаю, что, когда у вас наступает такой вот классный момент, лучше быть осторожнее и скромнее. Ведь никогда не знаешь, как повернется ситуация в следующий раз. Возможно, она повернется против вас.

Я уважаю это. Не думаю… После игры мы пожали друг другу руки. Меня это не тронуло, не вывело из равновесия», – сказал Лиллард.

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1 комментарий
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Не вывело из себя..
Молодой паренек с откровенно слабыми партнерами уничтожил 2х топ звёзд лиги, мистера замка, и кучу хороших игроков.
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