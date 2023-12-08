Тайриз Халибертон: «Появление команды НБА в Вегасе – вопрос времени»

Теги Леброн Джеймс Индиана НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон ожидает, что в Лас-Вегасе в ближайшее время появится собственная команда НБА.

Халибертон и «Пэйсерс» сейчас находятся в Лас-Вегасе, где проходят решающие игры внутрисезонного турнира лиги.

«Кому не нравится Вегас? Это лишь вопрос времени. Мы все понимаем это. В городе уже есть команда НФЛ, скоро будет команда MLB. Пришествие сюда НБА – вопрос времени.

Мужик из «Лейкерс» говорит о желании сделать в Вегасе команду после каждого матча», – заявил Халибертон.

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