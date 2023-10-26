«Клипперс» прекратили переговоры по Джеймсу Хардену. Они хотят посмотреть, на что способен текущий состав

«Клипперс» перестали вести переговоры с «Филадельфией» по разыгрывающему , рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Журналист заявил, что переговоры поставлены «на паузу». Организации ведут диалог уже несколько месяцев, «парусники» сделали свое лучшее предложение «Сиксерс», но этого было недостаточно.

Лос-анджелесская команда намерена понаблюдать, какие результаты будет показывать коллектив в данный момент со здоровыми лидерами в лице Кавая Ленарда и Пола Джорджа.

Переговоры еще могут возобновиться, отмечает Воджнаровски, однако « » – единственная команда, которая серьезно интересуется MVP-2018.

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