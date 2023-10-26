«Клипперс» прекратили переговоры по Джеймсу Хардену. Они хотят посмотреть, на что способен текущий состав

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Клипперс» перестали вести переговоры с «Филадельфией» по разыгрывающему Джеймсу Хардену, рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Журналист заявил, что переговоры поставлены «на паузу». Организации ведут диалог уже несколько месяцев, «парусники» сделали свое лучшее предложение «Сиксерс», но этого было недостаточно.

Лос-анджелесская команда намерена понаблюдать, какие результаты будет показывать коллектив в данный момент со здоровыми лидерами в лице Кавая Ленарда и Пола Джорджа.

Переговоры еще могут возобновиться, отмечает Воджнаровски, однако «Клипперс» – единственная команда, которая серьезно интересуется MVP-2018.

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15 комментариев

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Константин Ловков
Последних 4 сезонов на посмотреть не хватило, получается
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NeraZZ
Нужно тогда играть без Кавая и Джорджа, чтобы условия были максимально приближены к реальности
+41
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udod
после сегодняшних 13 передач Уэстбрука вышли из преговоров
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Fungus_Amongus
Ответ Константин Ловков
Тут же проблема не в сочетаемости и уровне игроков или тренера, таланта в составе выше крыши, никто не спорит, вроде бы. Просто от таланта мало толку, если он лечится, а не играет.
Я просто к тому, что приобретение Хардена не факт, что существенно усилит команду если Хайленд раскроется как более эффективный скорер и плеймейкер в этом сезоне. Он способен на это, но сейчас пока стоит дешево, потому что ЛАК его дешево взяли, надо как минимум сначала дать ему шанс поднять свою цену и тогда может быть Харден и не понадобится вообще. Ведь если менять Хардена сейчас, то это будет стоить недешево, как минимум пик, своп и возможно если не Мэнна, то того же Хайленда отдать придется, а еще ролевики для уравнивания ЗП, некоторые из которых самим весьма нужны, Ковингтон например. Вестбрук на лавку переместится, что может испортить атмосферу в команде, нет никакой гарантии, что в ПО Харден не провалится, как с ним часто бывает, да и наконец возраст его и контрактная ситуация делают его не самым желанным приобретением. Стоит потянуть с обменом пока, дать шанс своим игрокам показать на что способны, как минимум, чтобы стоимость поднять, да и Моури с приближением дедлайна сговорчивее будет.
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Константин Ловков
Ответ Fungus_Amongus
С Вестбруком и Хайлендом играли пока слишком мало для выводов. Хайленд по предсезонке был похож на игрока, который выйдет на новый уровень в этом сезоне, приобретение Хардена может вообще лишить его игрового времени если Пауэлла в сделке не отдать и в любом случае снизит его роль, он уже не будет основным боллхэндлером скамейки, т. к. ему придется выходить вместе с Вестбруком.
Тут же проблема не в сочетаемости и уровне игроков или тренера, таланта в составе выше крыши, никто не спорит, вроде бы. Просто от таланта мало толку, если он лечится, а не играет.
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mamama
ну да... а куда спешить? мало того, что Харден больше никому не нужен, так и у Клипперс нет срочной необходимости производить обмен
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Андрей 13
Харден не лучше Уэстбрука, зачем им этот обмен? Уэстбрук хотя бы постоянно играет.
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Дядя Санжар
им и без Хардена хорошо...)
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Fungus_Amongus
Ответ Константин Ловков
Последних 4 сезонов на посмотреть не хватило, получается
С Вестбруком и Хайлендом играли пока слишком мало для выводов. Хайленд по предсезонке был похож на игрока, который выйдет на новый уровень в этом сезоне, приобретение Хардена может вообще лишить его игрового времени если Пауэлла в сделке не отдать и в любом случае снизит его роль, он уже не будет основным боллхэндлером скамейки, т. к. ему придется выходить вместе с Вестбруком.
+3
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Mr.BadGuy
Ответ Fungus_Amongus
Я просто к тому, что приобретение Хардена не факт, что существенно усилит команду если Хайленд раскроется как более эффективный скорер и плеймейкер в этом сезоне. Он способен на это, но сейчас пока стоит дешево, потому что ЛАК его дешево взяли, надо как минимум сначала дать ему шанс поднять свою цену и тогда может быть Харден и не понадобится вообще. Ведь если менять Хардена сейчас, то это будет стоить недешево, как минимум пик, своп и возможно если не Мэнна, то того же Хайленда отдать придется, а еще ролевики для уравнивания ЗП, некоторые из которых самим весьма нужны, Ковингтон например. Вестбрук на лавку переместится, что может испортить атмосферу в команде, нет никакой гарантии, что в ПО Харден не провалится, как с ним часто бывает, да и наконец возраст его и контрактная ситуация делают его не самым желанным приобретением. Стоит потянуть с обменом пока, дать шанс своим игрокам показать на что способны, как минимум, чтобы стоимость поднять, да и Моури с приближением дедлайна сговорчивее будет.
Харден еще и захочет летом большой жирный многолетний контракт. Иначе бы он летом просто ушел из Филы как СА. Она продлился с Филой только чтобы его новая команда получила на него права Берда
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XobXob
Фила бороду на выезд не взяла, значит совсем не в форме, а он только и нужен что бы регулярку тащить. Подождут пока форму наберёт, а там глядишь и цену собьют
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гилберт
Скоро переговоры возобновятся.
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Константин Ловков
Ответ Fungus_Amongus
Я просто к тому, что приобретение Хардена не факт, что существенно усилит команду если Хайленд раскроется как более эффективный скорер и плеймейкер в этом сезоне. Он способен на это, но сейчас пока стоит дешево, потому что ЛАК его дешево взяли, надо как минимум сначала дать ему шанс поднять свою цену и тогда может быть Харден и не понадобится вообще. Ведь если менять Хардена сейчас, то это будет стоить недешево, как минимум пик, своп и возможно если не Мэнна, то того же Хайленда отдать придется, а еще ролевики для уравнивания ЗП, некоторые из которых самим весьма нужны, Ковингтон например. Вестбрук на лавку переместится, что может испортить атмосферу в команде, нет никакой гарантии, что в ПО Харден не провалится, как с ним часто бывает, да и наконец возраст его и контрактная ситуация делают его не самым желанным приобретением. Стоит потянуть с обменом пока, дать шанс своим игрокам показать на что способны, как минимум, чтобы стоимость поднять, да и Моури с приближением дедлайна сговорчивее будет.
То, что Харден не панацея, согласен
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