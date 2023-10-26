«Клипперс» прекратили переговоры по Джеймсу Хардену. Они хотят посмотреть, на что способен текущий состав
«Клипперс» перестали вести переговоры с «Филадельфией» по разыгрывающему Джеймсу Хардену, рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Журналист заявил, что переговоры поставлены «на паузу». Организации ведут диалог уже несколько месяцев, «парусники» сделали свое лучшее предложение «Сиксерс», но этого было недостаточно.
Лос-анджелесская команда намерена понаблюдать, какие результаты будет показывать коллектив в данный момент со здоровыми лидерами в лице Кавая Ленарда и Пола Джорджа.
Переговоры еще могут возобновиться, отмечает Воджнаровски, однако «Клипперс» – единственная команда, которая серьезно интересуется MVP-2018.
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