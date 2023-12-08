Тайриз Халибертон рассчитывает заманить звезду НБА в «Пэйсерс»: «Я создам вам возможности, вместе победим»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон хотел бы заманить звезду НБА в команду из Индианаполиса.
Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Халибертон активно работает над тем, чтобы привлечь в команду сильного игрока.
«Он сказал так: «Я создам вам возможности для атаки, я упрощу вам жизнь на площадке, вместе мы победим». Такова его миссия прямо сейчас.
Он хочет использовать этот внутрисезонный турнир, сезон в целом, чтобы подать сигнал звездным игрокам: приезжайте ко мне в Индиану», – рассказал журналист.
Сегодня Халибертон набрал 27 очков и 15 передач в победном полуфинале с «Милуоки».
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