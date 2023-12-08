Тайриз Халибертон рассчитывает заманить звезду НБА в «Пэйсерс»: «Я создам вам возможности, вместе победим»

Теги Индиана НБА Эдриан Воджнаровски Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон хотел бы заманить звезду НБА в команду из Индианаполиса.

Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Халибертон активно работает над тем, чтобы привлечь в команду сильного игрока.

«Он сказал так: «Я создам вам возможности для атаки, я упрощу вам жизнь на площадке, вместе мы победим». Такова его миссия прямо сейчас.

Он хочет использовать этот внутрисезонный турнир, сезон в целом, чтобы подать сигнал звездным игрокам: приезжайте ко мне в Индиану», – рассказал журналист.

Сегодня Халибертон набрал 27 очков и 15 передач в победном полуфинале с «Милуоки».

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12 комментариев
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«Я создам вам возможности, вместе победим»
Тайриз Халибёртон, №3 в избирательной бюллетени!
+34
0
+34
Ответ Кирилл Андреич
«Я создам вам возможности, вместе победим» Тайриз Халибёртон, №3 в избирательной бюллетени!
Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Халибёртона голосовать. Кандидат от народа!
+17
-1
+16
Ответ Защита Хирро
Кто-нибудь знает, почему Джарас Уокер играет мало? Говорили, что это новый Грин
потому что лиге пока достаточно старого Грина
+12
0
+12
Дюрант, не будь дураком, переходи в Индиану )
+7
0
+7
Ответ Кирилл Андреич
«Я создам вам возможности, вместе победим» Тайриз Халибёртон, №3 в избирательной бюллетени!
Без Булдырабыз как говорят татары
+4
-3
+1
Кто-нибудь знает, почему Джарас Уокер играет мало? Говорили, что это новый Грин
0
0
0
Повеяло выборами.
+1
-1
0
Индиана отличная команда! От других.
0
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Ответ kpvhmsvb2g
потому что лиге пока достаточно старого Грина
Ахахаха
Уокер по стилю, как Грин, но не грязный...
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Ответ Light Yagami
Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Халибёртона голосовать. Кандидат от народа!
Кандидат от нефтяных воротил.
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