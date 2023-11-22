Пол Пирс о своих словах про Халибертона: «Ладно, Нэш и Харден оба могли набрать 30 очков и 15 передач»

Теги Пол Пирс Индиана Клипперс Стив Нэш НБА Джеймс Харден Тайриз Халибертон Баскетбол

Чемпион НБА-2008 Пол Пирс решил подкорректировать высказанное собой в подкасте KG Certified мнение.

Пирс заявил, что «никогда не видел на позиции разыгрывающего такого сочетания броска и передачи», как у разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибертона.

«Ладно, Стив Нэш и Джеймс Харден оба могли набрать 30 очков и сделать 15 передач», – написал Пирс на своей странице в соцсети.

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10 комментариев

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Поникший Руй
Чекнул ветку спортса
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LilAnswer
Молодой Крис Пол тоже довольно часто набирал 30 + 15.
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Mikael Rikhard
у Халибёртона лучшее соотношение передач на потери и фантастическая линия
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quznez
потом чекнул 80-е, Мэджиг, Бёрд на постоянку делали, Сток несколько раз делал.
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jerry40
Интересно, что написано "могли"
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Three Days Grace
Ответ LBJ236
дядя ты с Рондо играл. Он тоже мог набрать 30+15 передач
у Рондо был высокий процент из-за дуги?
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LBJ236
Ответ Three Days Grace
у Рондо был высокий процент из-за дуги?
в целом нет, но в важных матчах он очень хорошо играл и бросал
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Jan Paskel
Ответ Поникший Руй
Чекнул ветку спортса
можно прочитать мой коммент под той новостью :)

пришлось позвонить старому доброму приятелю Полу, что б обьяснил всё для юзеров спортса
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