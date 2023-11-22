Пол Пирс о своих словах про Халибертона: «Ладно, Нэш и Харден оба могли набрать 30 очков и 15 передач»

Чемпион НБА-2008 Пол Пирс решил подкорректировать высказанное собой в подкасте KG Certified мнение.

Пирс заявил, что «никогда не видел на позиции разыгрывающего такого сочетания броска и передачи», как у разыгрывающего «Индианы» .

«Ладно, и оба могли набрать 30 очков и сделать 15 передач», – написал Пирс на своей странице в соцсети.