Пол Пирс о своих словах про Халибертона: «Ладно, Нэш и Харден оба могли набрать 30 очков и 15 передач»
Чемпион НБА-2008 Пол Пирс решил подкорректировать высказанное собой в подкасте KG Certified мнение.
Пирс заявил, что «никогда не видел на позиции разыгрывающего такого сочетания броска и передачи», как у разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибертона.
«Ладно, Стив Нэш и Джеймс Харден оба могли набрать 30 очков и сделать 15 передач», – написал Пирс на своей странице в соцсети.
пришлось позвонить старому доброму приятелю Полу, что б обьяснил всё для юзеров спортса