« » завершил выступление во внутрисезонном турнире на стадии 1/2 финала, уступив «Индиане» со счетом 119:128.

Вскоре после матча ветеран «Бакс» призвал главного тренера Эдриана Гриффина внести изменения в игру команды.

Как сообщают источники, Гриффин вошел в раздевалку и начал рассказывать подопечным о важности борьбы за подбор. «Пэйсерс» превзошли «Бакс» на щитах 51-46.

Портис, который в четверг набрал 4 очка после всего 5 бросков с игры за 18 минут, прервал тренера-дебютанта и обратил его внимание на необходимость структурировать нападение «Милуоки» в концовках матчей.

По словам источников, Гриффин приветствовал критику и признал, что мог бы принести пользу команде, если бы был более активен в назначении комбинаций.

Портис при этом отметил, что в данном вопросе важным является и участие игроков. Он считает, что им необходимо задать правильное направление, но и те после этого должны справляться с поставленными задачами.

Лидер «оленей» Яннис Адетокумбо на пресс-конференции заявил, что «иногда мы совсем не организованы».