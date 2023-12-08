Звездный форвард « » критически оценил игру команды в полуфинале внутрисезонного турнира с «Индианой» (119:128).

«Уровень таланта нашей команды невероятен. Но иногда нам не хватает организации.

Создается такое впечатление, что иногда мы совсем не организованы. Не знаем, чего хотим сделать в атаке, не бежим назад, не торопимся вернуться в защиту. Не атакуем из удобных позиций. И важно дорожить мячом. Еще было много ситуаций, когда соперник спокойно забивал сверху, без сопротивления атаковал из-за дуги. Мы должны быть лучше», – заявил грек.