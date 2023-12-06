Яннис Адетокумбо не знал, что за выход в плей-офф нового турнира полагаются призовые: «Богатые становятся богаче»

Теги Милуоки НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо был удивлен, когда узнал, что за выход в плей-офф нового внутрисезонного турнира НБА полагаются призовые.

Адетокумбо рассказали об этом во время интервью после победного четвертьфинала с «Нью-Йорком». 

«Нам дадут деньги? Богатые становятся богаче», – отреагировал грек.

За выход в 1/4 финала баскетболисты получают по 50 тысяч долларов, в 1/2 финала – по 100 тысяч. За выход в финал положено по 200 тысяч долларов, победители получат по 500 тысяч.

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