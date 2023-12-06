Лидер « » был удивлен, когда узнал, что за выход в плей-офф нового внутрисезонного турнира полагаются призовые.

Адетокумбо рассказали об этом во время интервью после победного четвертьфинала с «Нью-Йорком».

«Нам дадут деньги? Богатые становятся богаче», – отреагировал грек.

За выход в 1/4 финала баскетболисты получают по 50 тысяч долларов, в 1/2 финала – по 100 тысяч. За выход в финал положено по 200 тысяч долларов, победители получат по 500 тысяч.