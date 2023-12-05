Яннис Адетокумбо, Зайон Уильямсон и Никола Йокич лидируют в сезоне НБА по очкам из трехсекундной

Теги Шакил О′Нил Милуоки НБА Энтони Дэвис Яннис Адетокумбо Никола Йокич Шэй Гилджес-Александер Зайон Уильямсон Баскетбол

Представлена статистика лидеров сезона НБА по среднему количеству набранных очков из трехсекундой зоны.

На 1-м месте Яннис Адетокумбо из «Милуоки» – 20,5 в среднем за игру. В Топ-3 также Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») и Никола Йокич («Денвер»).

Рекорд принадлежит Шакилу О’Нилу – 22,5 очка в среднем в сезоне-99/00.

Адетокумбо лидирует в лиге с большим отрывом по количеству попыток и реализованных бросков из «краски».

Соцсети Кирка Голдсберри 

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1 комментарий
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О, Шай
+2
0
+2
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