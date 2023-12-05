Яннис Адетокумбо, Зайон Уильямсон и Никола Йокич лидируют в сезоне НБА по очкам из трехсекундной

Представлена статистика лидеров сезона по среднему количеству набранных очков из трехсекундой зоны.

На 1-м месте из « » – 20,5 в среднем за игру. В Топ-3 также («Новый Орлеан») и («Денвер»).

Рекорд принадлежит Шакилу О’Нилу – 22,5 очка в среднем в сезоне-99/00.

Адетокумбо лидирует в лиге с большим отрывом по количеству попыток и реализованных бросков из «краски».

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