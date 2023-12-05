Никола Йокич и Джейсон Тейтум – игроки месяца в НБА

Центровой « » и легкий форвард « » названы лучшими игроками месяца за октябрь/ноябрь в своих конференциях.

«Наггетс» добились 12 побед в 18 матчах. 2-кратный MVP набирал в среднем 29 очков, 13,2 подбора и 9,2 передачи при 57,1% реализации с игры и 31,6% из-за дуги.

«Селтикс» выиграли 14 из 18 встреч. Тейтум отмечался в среднем 27,7 очка, 8,8 подбора, 4,1 передачи и 1,1 перехвата при 49,4% с игры и 36,1% точности 3-очковых.