Никола Йокич и Джейсон Тейтум – игроки месяца в НБА

Теги Бостон Денвер НБА Никола Йокич Джейсон Тейтум Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич и легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум названы лучшими игроками месяца за октябрь/ноябрь в своих конференциях.

«Наггетс» добились 12 побед в 18 матчах. 2-кратный MVP набирал в среднем 29 очков, 13,2 подбора и 9,2 передачи при 57,1% реализации с игры и 31,6% из-за дуги.

«Селтикс» выиграли 14 из 18 встреч. Тейтум отмечался в среднем 27,7 очка, 8,8 подбора, 4,1 передачи и 1,1 перехвата при 49,4% с игры и 36,1% точности 3-очковых.

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