Тайрик Джонс – MVP 12-го тура Евролиги

Центровой « » признан MVP 12-го тура сезона -2023/24.

Джонс привел «Эфес» к домашней победе над «Панатинаикосом» (71:68) с эффективностью 36 баллов, что является его лучшим результатом и самым высоким показателем в сезоне среди новичков Евролиги.

Джонс завершил матч с рекордными для себя показателями: 21 очко, 13 подборов, 4 перехвата, 8 из 12 с двухочковой дистании и 5 из 5 с линии штрафных.

Джонс получил первую награду MVP в карьере.