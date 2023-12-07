Тайрик Джонс – MVP 12-го тура Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Баскетбол - видео Тайрик Джонс Баскетбол

Центровой «Анадолу Эфеса» Тайрик Джонс признан MVP 12-го тура сезона Евролиги-2023/24.

Джонс привел «Эфес» к домашней победе над «Панатинаикосом» (71:68) с эффективностью 36 баллов, что является его лучшим результатом и самым высоким показателем в сезоне среди новичков Евролиги. 

Джонс завершил матч с рекордными для себя показателями: 21 очко, 13 подборов, 4 перехвата, 8 из 12 с двухочковой дистании и 5 из 5 с линии штрафных.

Джонс получил первую награду MVP в карьере.

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