«Фол, который решил исход игры». Димитрис Яннакопулос раскритиковал судей после поражения от «Анадолу Эфеса»

Владелец « » Димитрис Яннакопулос после матча с « » (68:71) в очередной раз раскритиковал судей .

Яннакопулос опубликовал эпизод, в котором Джериан Грант сфолил на Шейне Ларкине во время трехочкового броска за 48 секунд до конца встречи.

«Фол, который решил исход игры», – написал Яннакопулос, отметив в сторис официальную страницу Евролиги.

Затем он опубликовал статью на греческом языке, касающуюся Сретена Радовича, главного арбитра матча «Панатинаикос» – «Эфес».

«Панатинаикос проиграл 16 из последних 17 выездных матчей, которые судил Сретен Радович», – отметил Яннакопулос.