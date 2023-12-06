«Фол, который решил исход игры». Димитрис Яннакопулос раскритиковал судей после поражения от «Анадолу Эфеса»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Панатинаикос судьи Димитрис Яннакопулос Баскетбол

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос после матча с «Анадолу Эфесом» (68:71) в очередной раз раскритиковал судей Евролиги.

Яннакопулос опубликовал эпизод, в котором Джериан Грант сфолил на Шейне Ларкине во время трехочкового броска за 48 секунд до конца встречи.

«Фол, который решил исход игры», – написал Яннакопулос, отметив в сторис официальную страницу Евролиги.

Затем он опубликовал статью на греческом языке, касающуюся Сретена Радовича, главного арбитра матча «Панатинаикос» – «Эфес».

«Панатинаикос проиграл 16 из последних 17 выездных матчей, которые судил Сретен Радович», – отметил Яннакопулос.

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