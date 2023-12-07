Филип Петрушев дебютирует за «Олимпиакос» в завтрашнем матче против «Баварии»

Форвард Филип Петрушев проведет свой дебютный матч в за « » в пятницу против «Баварии». Главный тренер греческой команды заявил, что сербский игрок будет включен в заявку на предстоящий матч.

Петрушев подписал контракт с «Олимпиакосом» после нескольких месяцев, проведенных в НБА за «Сакраменто». Соглашение рассчитано на три года.

Ранее серб выступал в Европе за «Црвену Звезду», «Анадолу Эфес» и «Мегу».