Филип Петрушев дебютирует за «Олимпиакос» в завтрашнем матче против «Баварии»
Форвард Филип Петрушев проведет свой дебютный матч в Евролиге за «Олимпиакос» в пятницу против «Баварии». Главный тренер греческой команды Георгиос Барцокас заявил, что сербский игрок будет включен в заявку на предстоящий матч.
Петрушев подписал контракт с «Олимпиакосом» после нескольких месяцев, проведенных в НБА за «Сакраменто». Соглашение рассчитано на три года.
Ранее серб выступал в Европе за «Црвену Звезду», «Анадолу Эфес» и «Мегу».