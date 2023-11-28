Филип Петрушев: «Не отказался от мечты о НБА. Возможно, вернусь через 2-3 года»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА Филип Петрушев Баскетбол

Форвард Филип Петрушев, который вернулся в Европу и подписал 3-летний контракт с «Олимпиакосом», не исключает возможность повторной попытки закрепиться в НБА.

«Я не отказался от мечты о НБА, потому что в этом году все пошло не так. Я молод, всему свое время. Возможно, вернусь через 2-3 года. Если захочу вернуться в НБА, смогу пойти куда угодно, а не только в «Сиксерс», которые были моим единственным выбором», — сказал 23-летний сербский игрок.

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2 комментария

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Заблудившийся
Для Евролиги - Филя ...топчик :)))
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Radovan
по молодёжной сборной казался будущей звездой буквально ((
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