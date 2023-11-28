Филип Петрушев: «Не отказался от мечты о НБА. Возможно, вернусь через 2-3 года»

Форвард Филип Петрушев, который вернулся в Европу и подписал 3-летний контракт с « », не исключает возможность повторной попытки закрепиться в НБА.

«Я не отказался от мечты о НБА, потому что в этом году все пошло не так. Я молод, всему свое время. Возможно, вернусь через 2-3 года. Если захочу вернуться в , смогу пойти куда угодно, а не только в «Сиксерс», которые были моим единственным выбором», — сказал 23-летний сербский игрок.