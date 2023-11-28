Филип Петрушев: «Саша Везенков посоветовал мне перейти в «Олимпиакос»

Новобранец « » признался, что выбрал греческий клуб по совету бывшего партнера по «Сакраменто» .

«Саша рассказывал мне об «Олимпиакоса» все самое лучшее. Мы провели много времени вместе в « ». Много разговаривали, и он посоветовал мне перейти в «Олимпиакос».

У меня еще не было времени поговорить с тренером Барцокасом. Все произошло очень быстро. Я пришел играть, адаптироваться и помогать команде», – сказал сербский форвард.