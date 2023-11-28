Филип Петрушев: «Саша Везенков посоветовал мне перейти в «Олимпиакос»

Теги Сакраменто Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА чемпионат Греции Александар Везенков Филип Петрушев Баскетбол

Новобранец «Олимпиакоса» Филип Петрушев признался, что выбрал греческий клуб по совету бывшего партнера по «Сакраменто» Александара Везенкова.

«Саша рассказывал мне об «Олимпиакоса» все самое лучшее. Мы провели много времени вместе в «Сакраменто». Много разговаривали, и он посоветовал мне перейти в «Олимпиакос».

У меня еще не было времени поговорить с тренером Барцокасом. Все произошло очень быстро. Я пришел играть, адаптироваться и помогать команде», – сказал сербский форвард.

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