Филип Петрушев: «Саша Везенков посоветовал мне перейти в «Олимпиакос»
Новобранец «Олимпиакоса» Филип Петрушев признался, что выбрал греческий клуб по совету бывшего партнера по «Сакраменто» Александара Везенкова.
«Саша рассказывал мне об «Олимпиакоса» все самое лучшее. Мы провели много времени вместе в «Сакраменто». Много разговаривали, и он посоветовал мне перейти в «Олимпиакос».
У меня еще не было времени поговорить с тренером Барцокасом. Все произошло очень быстро. Я пришел играть, адаптироваться и помогать команде», – сказал сербский форвард.
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