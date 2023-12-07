Джейсон Тейтум рассказал, как Удока объяснял игру в защите против Леброна: «Вы не друзья, не приятели»

Тяжелый форвард « » в разговоре с бывшими игрокома НБА Андре Игудалой и Эваном Тернером поделился, как наставлял его защищаться против Леброна Джеймса (« »).

«Мы ни от кого не убегаем, чего бы нам это ни стоило, с кем бы нам ни пришлось играть.

Cмотрели разбор матча. Удока ставил видео на паузу, когда я оборонялся против и позволял ему обыграть меня, и говорил: «Вы не друзья, не приятели. Ты только пытаешься попасть туда, где уже находится он». И так было каждый день», – вспомнил слова Удоки Тейтум.