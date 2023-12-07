Джейсон Тейтум рассказал, как Удока объяснял игру в защите против Леброна: «Вы не друзья, не приятели»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс Име Удока НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Тяжелый форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в разговоре с бывшими игрокома НБА Андре Игудалой и Эваном Тернером поделился, как Име Удока наставлял его защищаться против Леброна Джеймса («Лейкерс»).

«Мы ни от кого не убегаем, чего бы нам это ни стоило, с кем бы нам ни пришлось играть.

Cмотрели разбор матча. Удока ставил видео на паузу, когда я оборонялся против Брона и позволял ему обыграть меня, и говорил: «Вы не друзья, не приятели. Ты только пытаешься попасть туда, где уже находится он». И так было каждый день», – вспомнил слова Удоки Тейтум.

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3 комментария
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Ответ boller_73
Вы не друзья, не приятели. Он сука, ты кобель. Доминируй над ним
мягкая с-ка если быть точным)
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Может это не очень тактично со стороны Тэйтума. Все таки сейчас тренер Мазула.
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