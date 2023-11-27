Тейтуму не нравится, что разница очков имеет значение во внутрисезонном турнире. Команды пытаются набрать их в последнюю минуту: «Речь идет об уважении к игре»

Теги Бостон НБА Джейсон Тейтум Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум положительно отозвался о внутрисезонном турнире.

«Круто. Знаю, что болельщикам нравятся площадки. Они классные. У каждой команды свой личный паркет.

Знаю, что во вторник будет сложно. Есть миллион разных вещей, которые могут произойти. В любом случае получилось здорово. Парням есть к чему стремиться в начале сезона», – заявил Тейтум.

Тейтум также отметил, что ему не нравится тай-брейк по разнице очков, поскольку он приводит к тому, что команды стараются набрать очки в концовках, когда исход встречи уже разрешен. Форвард сказал, что «речь идет об уважении к игре».

«Бостон» выйдет из группы с первого места только по разнице очков: для этого «Селтикс» надо побеждать, а также им нужна победа «Нетс».

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17 комментариев

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Thunder4911
Играть до конца, это и есть уважение к игре
+97
-5
+92
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Антон Киселёв
Уважайте болельщиков, которые оплатили просмотр полного матча, а не "пока есть интрига"
+55
-4
+51
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Vshjr
Это он еще плей-офф из двух игр не играл, где итоговая разница очков считается
+34
-1
+33
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Сергей Пузанков
Ответ Vshjr
Это он еще плей-офф из двух игр не играл, где итоговая разница очков считается
И при равенстве проходит тот, кто больше забросил на выезде))
+18
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Jerry Rodrogha
Покажите ему кто-нибудь перформансы Бёрда, Реджи Миллера, Ти-Мака на последних секундах.
Может быть, тогда мальчик поймёт, что такое уважение к игре.
+7
-2
+5
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kaissa
Есть хоть один болельщик которому нравятся вырвиглазные площадки?!. Глазам больно смотреть...
+7
-3
+4
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Vshjr
Ответ xamer 9
Почему из двух? Четвертьфинал, полуфинал и финал по 1 игре
Были в чемпионате России (правда наверное не в суперлиге) плей-офф из двух игр дома/на выезде. Дальше проходил тот, кто по сумме набрал больше. Если по двум играм ничья - то овертайм. В частности, в первой игре в какой-то паре случилась официальная ничья. Короче, все как в футболе, только счет побольше
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+3
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Scully
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Не оч понял почему нужна победа Нэтс. Они играют с Торонто и в случае победы Нэтс, у Бостона и Бруклина одинаково по 3-1.
нужна, потому что тогда будет шанс занять 1ое место, тогда у 3х команд будет 3-1. Без нее шансов нет, т.к очную они орланде слили.
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Не оч понял почему нужна победа Нэтс. Они играют с Торонто и в случае победы Нэтс, у Бостона и Бруклина одинаково по 3-1.
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Stan WarHammer
Ответ xamer 9
Почему из двух? Четвертьфинал, полуфинал и финал по 1 игре
Давным-давно в баскетбольных еврокубках была практика встреч как в футбольных, из двух встреч, и да, по разнице очков победитель определялся. Был, правда в женском баскетболе, вроде в 70-х, даже случай, когда в самом конце в свою корзину забросили при ничейном счете, чтоб не было овертайма, в котором можно было уступить больше того количества очков, чем выиграли в первой встрече.
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NoBond
Ответ scorp19
ну да, болельщики оооооочень много потеряют если на последних секундах матча не будет атаки
так бывает еще, что минут за 5 до конца выпускают непонятных ребят, которые играют так, словно кто-то управление на джойстике тестит
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scorp19
Ответ Альберт Салихов
??? Именно что теряют. Они теряют эти секунды борьбы из-за того, что у кого-то там смысл играть потерялся. И турнир это дело исправляет, а игрокам видите ли не нравится, что им лишний мяч забросить могут. Ну дак защищался и не давай забросить, а не ной про уважение.
Все правильно делают. Есть традиции про уважение к сопернику, это как часть игры уже как минимум в Америке, а есть какие то непонятные турнирчики без престижа, мотивирующие играть лишь баблом. Выбор очевиден.
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Альберт Салихов
Ответ kaissa
Есть хоть один болельщик которому нравятся вырвиглазные площадки?!. Глазам больно смотреть...
Если бы читал не только свои сообщения удивился бы. Таких как минимум 50%. Да скорее всего 50 на 50 и делится, потому что это дело вкуса.
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