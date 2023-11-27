Тейтуму не нравится, что разница очков имеет значение во внутрисезонном турнире. Команды пытаются набрать их в последнюю минуту: «Речь идет об уважении к игре»

Форвард « » положительно отозвался о внутрисезонном турнире.

«Круто. Знаю, что болельщикам нравятся площадки. Они классные. У каждой команды свой личный паркет.

Знаю, что во вторник будет сложно. Есть миллион разных вещей, которые могут произойти. В любом случае получилось здорово. Парням есть к чему стремиться в начале сезона», – заявил Тейтум.

Тейтум также отметил, что ему не нравится тай-брейк по разнице очков, поскольку он приводит к тому, что команды стараются набрать очки в концовках, когда исход встречи уже разрешен. Форвард сказал, что «речь идет об уважении к игре».

«Бостон» выйдет из группы с первого места только по разнице очков: для этого «Селтикс» надо побеждать, а также им нужна победа «Нетс».