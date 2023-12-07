« » на своем паркете крупно обыграл «Юту» – 147:97.

Разыгрывающий «Мавс» завершил встречу с 40 очками, 11 подборами и 10 передачами (14 из 25 с игры, 6 из 12 из-за дуги). Это его седьмая игра в карьере с 40 и более очками, 10 подборами и 10 передачами – Дончич сравнялся с членом Зала славы Уилтом Чемберленом и вышел на 4-ю строчку в истории.

Дончич оформил 60-й трипл-дабл в карьере и поднялся на 9-е место в истории, обойдя легенду «Бостона» Лэрри Берда.

Словенец достиг двузначных показателей в трех основных статистических метриках уже во второй четверти. За 20 минут на паркете словенец набрал 29 очков, 10 подборов и 10 передач. Это первый в истории трипл-дабл с 25 очками за первую половину.

«Мавс» (12-8) идут 4-ми на Западе, «Джаз» (7-14) – 12-ми.