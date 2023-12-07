Лука Дончич набрал 29 очков, 10 подборов и 10 передач за первую половину – первый подобный трипл-дабл в истории НБА

Теги Даллас НБА Баскетбол - видео Юта Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» на своем паркете крупно обыграл «Юту» – 147:97.

Разыгрывающий «Мавс» Лука Дончич завершил встречу с 40 очками, 11 подборами и 10 передачами (14 из 25 с игры, 6 из 12 из-за дуги). Это его седьмая игра в карьере с 40 и более очками, 10 подборами и 10 передачами – Дончич сравнялся с членом Зала славы Уилтом Чемберленом и вышел на 4-ю строчку в истории.

Дончич оформил 60-й трипл-дабл в карьере и поднялся на 9-е место в истории, обойдя легенду «Бостона» Лэрри Берда.

Словенец достиг двузначных показателей в трех основных статистических метриках уже во второй четверти. За 20 минут на паркете словенец набрал 29 очков, 10 подборов и 10 передач. Это первый в истории НБА трипл-дабл с 25 очками за первую половину.

«Мавс» (12-8) идут 4-ми на Западе, «Джаз» (7-14) – 12-ми.

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8 комментариев
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Лука в этом сезоне просто в огне. Ожидания от него и от команды теперь высокие
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Это всё маленькая Габриэлла - мотивация у Луки на запредельном уровне)!
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НБА и игра в защите,не не слышали о таком)))
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во второй половине решил особо не раздавать и не подбирать
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Ответ Олег Соколов
НБА и игра в защите,не не слышали о таком)))
он и за сборную на легке 30+ делает
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Ответ Олег Соколов
НБА и игра в защите,не не слышали о таком)))
Настоящая НБА это плов
В регулярке это шоутайм, с набиванием статы
В плове и защита есть и ненормальных счетов 155-140 нет
+1
-1
0
Ответ Костя Кот
во второй половине решил особо не раздавать и не подбирать
время сильно сократилось и надобности напрягаться было ровно 0
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