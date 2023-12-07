Адам Сильвер: «Генри Киссинджер – образец дипломата»

Комиссионер НБА Адам Сильвер в эфире The Pat McAfee Show подчеркнул роль спорта, культуры и искусства в развитии глобальных связей и назвал покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера образцом дипломатии.

«Я читал много длинных некрологов о смерти Генри Киссинджера в 100-летнем возрасте. Он был своего рода образцом одного из величайших мировых дипломатов, и я хочу сказать, что, конечно, считаю, что нам нужна сильная армия. Я большой сторонник.

В то же время, называйте это мягкой силой или дипломатией, через спорт, через культуру, через искусство, это объединяет людей разных культур и происхождения. Баскетбол — один из таких видов спорта.

Я спортивный руководитель, а не дипломат. Но я думаю, что то, что мы делаем по всему миру, участвуя в международных матчах, Олимпийских играх, выводя наши матчи на глобальный уровень, привлекая иностранных игроков в Соединенные Штаты, демонстрируем все самое лучшее. Люди по всему миру видят ценности этой игры, принципы. Спорт учит этим ценностям», – сказал Сильвер.

Киссинджер, дипломат и эксперт в области международных отношений, скончался 29 ноября в возрасте 100 лет.