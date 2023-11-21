Владелец «Никс» Джеймс Долан уйдет с постов в совете управляющих НБА

Теги Нью-Йорк НБА Адам Сильвер Джеймс Долан Баскетбол

Прежде чем подать иск против «Торонто», который включает в себя сомнение в объективности комиссионера НБА Адама Сильвера, владелец «Нью-Йорка» Джеймс Долан подал в отставку со своих постов во влиятельных консультативно-финансовых комитетах и комитетах по СМИ совета управляющих лиги.

«Учитывая все, что произошло в последнее время, я пришел к выводу, что НБА не нуждается в моем мнении», – написал Долан в июльской записке Сильверу, которую он скопировал остальным 29 владельцам лиги.

Долан также проинформировал Сильвера и его коллег о своем намерении больше не присутствовать на заседаниях совета управляющих. Долан не отказался от права голоса, но дал понять, что обратится к генеральному юрисконсульту «Никс» Джамаалу Лесану, чтобы тот представлял клуб на собраниях совета управляющих.

«Я надеюсь, что к «Никс» будут относиться справедливо и беспристрастно, как и ко всем другим командам НБА. Как вы знаете, я очень занят своими обязанностями в компании группы MSG. Мне нужно направить свое время туда, где я могу быть наиболее продуктивным», – заявил Долан.

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2 комментария

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Odissey ru
неужели Долана таки отменят... даже не верится :-)
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rabindradat
НБА это корпорация и понятно, что многое решается в ручном режиме. С другой стороны, Никс довольно влиятельная часть этой корпорации, чтобы их интересами так легко жертвовать. Сильвер решил смягчить удар по всей лиге из-за возможных расследований в кейсе с Торонто, но скандал все равно будет наростать.
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