Адам Сильвер о конфликте Криса Пола и Скотта Фостера: «Вам не обязательно быть друзьями, но вы должны выходить на площадку и выполнять свою работу»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА судьи Адам Сильвер Скотт Фостер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о конфликте между звездным разыгрывающим «Голден Стэйт» Крисом Полом и судьей Скоттом Фостером.

«Мы пытались решить эту проблему, поговорить с ними обоими и сказать: «Мы ожидаем, что вы будете профессионалами».

Какие бы неприязни ни были между вами, вам не обязательно быть друзьями. Но вы должны выходить на площадку и выполнять свою работу, и я ожидаю этого в будущем», – сказал Сильвер.

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