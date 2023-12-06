Адам Сильвер о конфликте Криса Пола и Скотта Фостера: «Вам не обязательно быть друзьями, но вы должны выходить на площадку и выполнять свою работу»

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о конфликте между звездным разыгрывающим « » и судьей .

«Мы пытались решить эту проблему, поговорить с ними обоими и сказать: «Мы ожидаем, что вы будете профессионалами».

Какие бы неприязни ни были между вами, вам не обязательно быть друзьями. Но вы должны выходить на площадку и выполнять свою работу, и я ожидаю этого в будущем», – сказал Сильвер.