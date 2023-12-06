Адам Сильвер: «Работаем над тем, чтобы продлить драфт до двух дней»

Теги НБА драфт НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига планирует продлить драфт до двух дней.

«Мы работаем над этим. И над этим нам придется продолжать работать вместе с нашим телеканалом, ESPN и ABC, которые транслируют драфт. И затем, конечно, с профсоюзом игроков.

Еще одно преимущество переноса второго раунда на отдельный вечер — это предоставление больше времени комментаторам и средствам массовой информации, чтобы лучше понять, кто эти игроки. Немного больше времени между пиками, чтобы поговорить о том, кто они, и почему они имеют смысл для этих команд.

Кроме того, что, возможно, даже более важно, это даст нашим генеральным менеджерам возможность перезагрузиться после первого раунда и сказать: «Мы получили игрока, которого надеялись получить. Мы не получили этого игрока. Давайте переоценим наши потребности». В первом раунде могут быть сюрпризы. Клубы смогут взглянуть по-новому на пул игроков, которые перейдут на второй вечер», – сказал Сильвер.

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1 комментарий
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Второй раунд уже мало зрителям интересен, там рекламу тако вместо Йокича будут показывать все равно.
Но для команд наверно есть смысл.
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