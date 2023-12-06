Адам Сильвер: «Работаем над тем, чтобы продлить драфт до двух дней»

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига планирует продлить драфт до двух дней.

«Мы работаем над этим. И над этим нам придется продолжать работать вместе с нашим телеканалом, ESPN и ABC, которые транслируют драфт. И затем, конечно, с профсоюзом игроков.

Еще одно преимущество переноса второго раунда на отдельный вечер — это предоставление больше времени комментаторам и средствам массовой информации, чтобы лучше понять, кто эти игроки. Немного больше времени между пиками, чтобы поговорить о том, кто они, и почему они имеют смысл для этих команд.

Кроме того, что, возможно, даже более важно, это даст нашим генеральным менеджерам возможность перезагрузиться после первого раунда и сказать: «Мы получили игрока, которого надеялись получить. Мы не получили этого игрока. Давайте переоценим наши потребности». В первом раунде могут быть сюрпризы. Клубы смогут взглянуть по-новому на пул игроков, которые перейдут на второй вечер», – сказал Сильвер.