« » подал в суд на бывшего сотрудника Икечукву Азотам за то, что тот «незаконно забрал с собой на новую должность» в «Рэпторс» тысячи служебных файлов.

«Рэпторс», утверждается в иске, «направили Азотама на злоупотребление своим доступом к подписке на Synergy Sports для создания и последующей передачи ответчикам [« »] более 3 000 файлов».

«Никс» требуют взыскать с «Рэпторс» 10 миллионов долларов.

Также в нью-йоркском клубе считают, что комиссионер НБА Адам Сильвер не должен выступать в качестве арбитра в данном споре, на чем настаивали канадцы. Мотивируется это близкими отношениями Сильвера с управляющим «Рэпторс» Ларри Таненбаумом.

В заявлении «Никс» отмечается, что позиция Таненбаума как председателя совета управляющих НБА создаст конфликт интересов, поскольку «Таненбаум является боссом Сильвера, осуществляет контроль и сильно влияет на дальнейшую работу и зарплату Сильвера».