Шэмс Чарания: «Никс» хотят приобрести звездного игрока»

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Шэмс Чарания Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Нью-Йорк» хочет приобрести звездного игрока.

«Никс» следят за рынком, они хотят посмотреть, есть ли доступный звездный игрок, ради которого они пойдут на все.

У них восемь драфт-пиков первого раунда – четыре своих, четыре от других команд. У них много активов для обмена. Если они захотят сделать серьезное предложение по суперзвездному игроку, у них будет все, что для этого необходимо. Вопрос в том, найдут ли они такого игрока», – сказал Чарания.

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9 комментариев
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Патрик Юинг?
+4
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+4
Ответ Кирилл
Написали же «звездного игрока» ) А Клэй, увы, после травм очень просел и не играет на этом уровне.
Да ладно дай по троллить Никс)) я в курсе что Клэй сдулся. Просто у NY многолетняя репутация «почистим платежку для подписания звезды» и т.п., а они по итогу лажают постоянно

Но надеюсь в этот раз такого не будет, коллектив симпатичный и бойкий сейчас.
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+3
Зак Лавин )
а чем не звёздный )) на олл стар ездит.
+2
-1
+1
Ответ Tallahassee22
Клэй?)
Написали же «звездного игрока» )

А Клэй, увы, после травм очень просел и не играет на этом уровне.
+4
-3
+1
Ответ everyday4768
Патрик Юинг?
Латрелл Спрюэлл
+1
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Шай и Холмгрен. За восемь пиков Прести сестру родную продаст)
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Ответ igor nn
Латрелл Спрюэлл
Все не то! Джон Старкс!
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