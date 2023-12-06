Шэмс Чарания: «Никс» хотят приобрести звездного игрока»
По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Нью-Йорк» хочет приобрести звездного игрока.
«Никс» следят за рынком, они хотят посмотреть, есть ли доступный звездный игрок, ради которого они пойдут на все.
У них восемь драфт-пиков первого раунда – четыре своих, четыре от других команд. У них много активов для обмена. Если они захотят сделать серьезное предложение по суперзвездному игроку, у них будет все, что для этого необходимо. Вопрос в том, найдут ли они такого игрока», – сказал Чарания.
Но надеюсь в этот раз такого не будет, коллектив симпатичный и бойкий сейчас.
а чем не звёздный )) на олл стар ездит.
А Клэй, увы, после травм очень просел и не играет на этом уровне.